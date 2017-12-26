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17:05 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Стали известны подробности перестрелки на екатеринбургской овощебазе № 4

Двое раненых.

В свердловском областном главке раскрыли подробности перестрелки на екатеринбургской овощебазе № 4 26 декабря 2017 года.

Как рассказал «Уралинформбюро» пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых, сообщение о конфликтной ситуации на улице Завокзальной поступило в 11:30. На место были направлены следственно-оперативная группа территориального ОВД и бойцы ОМОН Росгвардии в качестве силовой поддержки. Установлено, что в перестрелке пострадали два человека.

«С места происшествия их с различными телесными повреждениями доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Личности травмированных мужчин органы внутренних дел установили по горячим следам. Это молодые люди 1988 и 1999 годов рождения. Один из них получил перелом носа и после врачебного вмешательства был отпущен домой. Еще один гражданин, имеющий огнестрельное ранение, предположительно из пистолета, в область колена, прооперирован и пока находится под присмотром в лечебном учреждении», — уточнил Валерий Горелых.

По одной из отрабатываемых версий, причиной конфликта могло стать вымогательство. В настоящее время сыщики опрашивают потерпевших, устанавливают возможных очевидцев и мотив случившегося, а также проводят мероприятия по установлению подозреваемых.

«Есть основания говорить о том, что задержание подозреваемых для полиции — дело времени. По итогам начавшейся проверки сотрудниками ОП № 11 УМВД по Екатеринбургу будет принято соответствующее процессуальное решение», — подчеркнул полковник Горелых.

Стоит отметить, что овощебаза № 4 с завидной регулярностью попадает в криминальную хронику. Сейчас имущество объекта фактически арестовано. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Свердловской области после того, как на торги за 335 миллионов рублей были выставлены принадлежащий овощебазе комплекс зданий на улице Завокзальной и земельные участки под ними.

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