Стали известны подробности перестрелки на екатеринбургской овощебазе № 4

В свердловском областном главке раскрыли подробности перестрелки на екатеринбургской овощебазе № 4 26 декабря 2017 года.

Как рассказал «Уралинформбюро» пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых, сообщение о конфликтной ситуации на улице Завокзальной поступило в 11:30. На место были направлены следственно-оперативная группа территориального ОВД и бойцы ОМОН Росгвардии в качестве силовой поддержки. Установлено, что в перестрелке пострадали два человека.

«С места происшествия их с различными телесными повреждениями доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Личности травмированных мужчин органы внутренних дел установили по горячим следам. Это молодые люди 1988 и 1999 годов рождения. Один из них получил перелом носа и после врачебного вмешательства был отпущен домой. Еще один гражданин, имеющий огнестрельное ранение, предположительно из пистолета, в область колена, прооперирован и пока находится под присмотром в лечебном учреждении», — уточнил Валерий Горелых.

По одной из отрабатываемых версий, причиной конфликта могло стать вымогательство. В настоящее время сыщики опрашивают потерпевших, устанавливают возможных очевидцев и мотив случившегося, а также проводят мероприятия по установлению подозреваемых.

«Есть основания говорить о том, что задержание подозреваемых для полиции — дело времени. По итогам начавшейся проверки сотрудниками ОП № 11 УМВД по Екатеринбургу будет принято соответствующее процессуальное решение», — подчеркнул полковник Горелых.