В Калининграде и области после дождей затопило жилые дома и участки

В «Калининградце», расположенном в посёлке Мушкино, более 50 домов, в большинстве из них люди живут постоянно. По словам председателя СНТ Олеси Гайдуковой, в 2017 году их затапливало пять раз.

«Вода на участках стоит по пояс, а в домах поднимается на 20−30 сантиметров, — добавила Гайдукова. — Люди терпят огромные убытки, гибнет урожай, испорчены полы, мебель, техника. В моём доме ущерба на 50 тысяч. В прошлый раз из СНТ пришлось эвакуировать семью Махмудовых с двумя маленькими детьми. В их доме отключилось электричество, мебель на первом этаже плавала в воде, залит оказался отопительный котёл. У других людей затопило ульи».

По её словам, причина подтопления — состояние реки Прохладной, куда впадает мелиоративный канал, идущий через посёлок Мушкино. Реку и канал надо чистить.

«В предыдущий раз вода в нашем районе стояла две недели и постепенно сошла сама. Мы обращались в МЧС: лодок у них нет, техники нет, в правительстве области и местной администрации мне отвечают, что канал федеральный и на его очистку нет денег. Якобы расходы на очистку Прохладки и постройку дамбы заложили в бюджет 2018 года. Но я считаю, что можно и сейчас найти технику и убрать бобровые плотины и ветки», — говорит председатель СНТ.

Жители Космодемьянского рассказали, что после дождей на ул. А. Толстого стоит вода. Люди полагают, что это происходит из-за отсутствия дренажа и ливневых колодцев.

«Во время ремонта дороги колодцы засыпали. В нашем доме в подвале полметра воды, и уходить ей некуда. Во дворе то же самое», — рассказала Елена Ковальчук.

По словам женщины, когда один из соседей начинает откачивать воду со своего участка, она переливается на другие. «25 декабря утром мы подали заявку в мэрию, но проблема не решена. Мы можем зимой остаться без электричества и отопления», — добавила она.