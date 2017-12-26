Нижегородцев предупреждают о новом способе хищения из машин
Полиция Нижнего Новгорода напоминает гражданам о бдительности.
Полиция Нижнего Новгорода напоминает гражданам о бдительности.
В период обильных снегопадов на территории областного центра вновь зарегистрированы факты хищения имущества из салонов автомобилей.
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За минувшие сутки на территории областного центра зарегистрировано три факта краж имущества из салонов транспортных средств. Чаще всего кражи совершаются в утреннее время. В двух случаях хищения совершены в момент кратковременного ухода владельцев автомобилей за запасными ключами, так как сигнализация на заведенных автомашинах с ключами внутри блокировала двери. Полицейскими установлено, что утром 25 декабря 2017 года житель улицы Тимирязева завел принадлежащую ему иномарку и начал очистку транспортного средства от снега. Через несколько минут его автомобиль запер двери, в связи с чем, автовладелец был вынужден вернуться домой за запасных комплектом ключей. Вернувшись, потерпевший обнаружил пропажу из салона сумки с документами и дорогостоящими гаджетами. Позднее аналогичное хищение произошло на парковке одного из торговых центров у другого нижегородца.
Полиция Нижнего Новгорода напоминает гражданам о бдительности. Если вы попали в такую неприятную ситуацию, не оставляйте автомобиль без присмотра. Обратитесь к своим близким или друзьям, которые могут принести запасной комплект ключей или присмотреть за машиной во время вашего отсутствия.