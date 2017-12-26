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26 декабря, источник: Newsroom24.ru

Нижегородцев предупреждают о новом способе хищения из машин

Полиция Нижнего Новгорода напоминает гражданам о бдительности.

В период обильных снегопадов на территории областного центра вновь зарегистрированы факты хищения имущества из салонов автомобилей.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Нижнему Новгороду, злоумышленники путем сканирования сигнализации блокируют двери заведенного транспортного средства во время его очистки владельцем от снега.

За минувшие сутки на территории областного центра зарегистрировано три факта краж имущества из салонов транспортных средств. Чаще всего кражи совершаются в утреннее время. В двух случаях хищения совершены в момент кратковременного ухода владельцев автомобилей за запасными ключами, так как сигнализация на заведенных автомашинах с ключами внутри блокировала двери. Полицейскими установлено, что утром 25 декабря 2017 года житель улицы Тимирязева завел принадлежащую ему иномарку и начал очистку транспортного средства от снега. Через несколько минут его автомобиль запер двери, в связи с чем, автовладелец был вынужден вернуться домой за запасных комплектом ключей. Вернувшись, потерпевший обнаружил пропажу из салона сумки с документами и дорогостоящими гаджетами. Позднее аналогичное хищение произошло на парковке одного из торговых центров у другого нижегородца.

Полиция Нижнего Новгорода напоминает гражданам о бдительности. Если вы попали в такую неприятную ситуацию, не оставляйте автомобиль без присмотра. Обратитесь к своим близким или друзьям, которые могут принести запасной комплект ключей или присмотреть за машиной во время вашего отсутствия.

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