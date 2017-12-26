Новогодняя елка загорелась на школьном утреннике в Алматинской области
На школьном утреннике в поселке Сарыозек Алматинской области загорелась новогодняя елка, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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На школьном утреннике в поселке Сарыозек Алматинской области загорелась новогодняя елка, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как отметили в ДЧС Алматинской области, пожар начался
«Пожар в спортзале школы был локализован в 15.25 и ликвидирован в 15.28. Площадь пожара составила два квадратных метра», — отметил официальный представитель ДЧС Алматинской области.
Во время возгорания педагоги провели эвакуацию людей.