Механик рассказал, из-за чего могло случиться ДТП с автобусом в Москве

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— Насколько вы знакомы с автобусом марки Лиаз-5292.60, который вчера в Москве начал самопроизвольное движение, что привело к тяжелым последствиям?

— Уже восемь лет я являюсь частным владельцем ретро-автобуса ЛАЗ, ЛиАЗ-677, известного «лунохода». Мы занимались восстановлением и коллекционированием этих машин, и три года назад нас пригласили работать в Первый автобусный парк. Сейчас мы работаем в петербургском музее автобусов, собираем ретро-машины, также участвуем в работе по современным автобусам, нас иногда привлекают к капитальным ремонтам.

С января этого года до мая я работал на линии обычным водителем. В парке я числюсь загонщиком, на Лиаз-5292 перегоняю машины в процессе ремонта. У Лиаз-5292 индекс после точки может быть каким угодно, а конструктивно и по принципу управления они устроены одинаково.

Поэтому в принципе у водителя со стажем не должно быть проблем с тем, чтобы пересесть с одной машины на другую.

— Модель с индексом .60 отличается не немецким, а отечественным ярославским мотором.

— Да, но в конечном итоге на управление машиной это не влияет. Какая мне разница, как водителю, как там стоит двигатель? Мне надо знать только, где посмотреть уровень масла.

— На этих автобусах стоят немецкие автоматические коробки ZF. Как они зарекомендовали себя?

— У нас много машин с этими коробками, это одна из наиболее часто устанавливаемых АКПП. И по нашему парку никаких нареканий к этим коробкам нет. Помимо ЛиАЗов они ставятся еще иногда на автобусы НефАЗ.

— Насколько распространены в России ЛИАЗ-5292?

— Это одна из самых распространенных машин, когда пошли заказы на низкопольные машины, завод ЛиАЗ начал их поставлять в разные города. В Питере их довольно много, в Москве, в Казани… Есть еще машина 6213 — «гармонь», которая отличается только узлом сочленения и длиной. Машин этой конструкции очень много…

— У автобуса есть три кнопки выбора режима АКПП — D, N и R. Расскажите, что по инструкции водитель должен нажимать при остановке?

— Если говорить про Санкт-Петербург, то по инструкции прописано расстояние, на которое надо подъехать к остановке, порядок открытия дверей — и все. У нас нет требования постановки машины на ручной тормоз и нет требования выключить режим D (драйв). Когда останавливаемся, автобус тормозит гидрозамедлителем, гидропередачей. Когда нога стоит на педали тормоза, срабатывает автонейтраль: микровыключатель прекращает работу режима D. Если на остановке, и нет необходимости зачем-то вставать надолго, то на ручник машина не ставится, а удерживается педалью тормоза.

На линии, на светофоре коробку в режим «нейтраль» мы практически никогда не переключаем, всегда включен режим D.

Да и сам производитель движение «накатом» с включенной нейтралью запрещает, от этого страдает коробка.

— После вчерашнего ДТП я прокатился на московских ЛиаЗах, обратил внимание: вчера на долгой остановке водитель нажал N, сегодня на короткой — стоял на D…

— Это делается на усмотрение водителя, просто большинство не нажимает нейтраль. У нас есть только одно требование — перед тем, как покинуть рабочее место, например, на конечной станции, водитель обязан поставить машину на ручник и включить нейтраль.

Не выполнив эти два требования, водитель встать со своего места не может, это запрещено.

— Действительно ли на этих автобусах есть система, которая при открытых дверях блокирует движение?

— Да, практически на всех выпускаемых машинах сейчас ставят эту систему. Она по-разному реализована, но на ЛиАЗ-5292 при движении нельзя открыть двери. Система мониторит, что машина двигается, и при нажатии кнопки открытия дверей ничего не произойдет. Именно поэтому в салоне вы можете слышать, как при определенной скорости в дверях срабатывает пневмоклапан блокировки.

А если мы остановились и двери открыты, эта же система блокирует движение машины. Поэтому вот как бывает (случай «самохода» в Москве, описанный на форуме fotobus, при котором погиб водитель, пытавшийся остановить машину): водитель, видимо, не поставил машину на ручник, открыл двери (сработал запрет движения), после чего вышел из кабины и с улицы закрыл дверь. Включился запрет движения, и если селектор коробки был в положении «драйв», то машина покатилась. Но у нас, в Питере, обычно кабинная дверь на систему безопасности автобуса не завязана.

Других вариантов самохода нет — только если сам водитель не выполняет инструкции, может случиться все, что угодно.

О том, что водитель был уставший, он никогда не скажет, потому что транспортные предприятия работают с дичайшими нарушениями труда и отдыха.

— Какие рефлекторные движения должен делать водитель, чтобы остановить машину?

— Первое, что делает любой водитель почти одновременно — левой рукой ставит ручник, правой ногой — тормоза. Когда освободились руки, выключаешь замок зажигания, при этом срабатывает отсечка топлива, такие движения должны быть у любого адекватного водителя.

— А как же красный аварийный выключатель, который есть в кабине каждого автобуса?

— По сути, он не задействует тормозную систему, а только перекрывает топливо, тот же эффект достигается ключом.

— Педаль газа на этих автобусах электронная, как она устроена и может ли залипнуть?

— Там обычный резистор, чем больше жмешь, тем больше сопротивление.

— На вчерашних кадрах по скорости автобуса видно, что он двигался не на холостых и все-таки на педаль жали… Что вообще вы думаете об этом инциденте?

— С утра пообщались с водителями, у всех примерно одинаковое мнение. Водитель остановился на остановке.

По какой-то причине не поставил машину на ручник и не выключил режим «драйв».

Возможно, пошел протереть зеркало, на кого-то поругаться — в общем, у нас сложилось мнение, что его за рулем в момент самохода автобуса не было. Он мог быть в кабине, но не у руля. Чтобы закрыть двери, вовсе не обязательно возвращаться на водительское кресло — кнопку ткнул, и машина покатилась в переход.

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Это сразу объясняет, почему он не дотянулся до ручника — поскольку ручник находится слева у дальней стенки. Поэтому, когда автобус покатился, и это мое личное мнение, он попытался со стороны двери попасть ногой на педаль тормоза, а попал на газ. А дальше — паника…

И когда автобус запрыгнул на поребрик, водитель мог в кабине упасть и дальше в управлении автобусом не принимать участие, поскольку будь он за рулем и вменяемый, то мог бы поехать не прямо в ступеньки, а попасть в бетонный бордюр. Я склоняюсь к тому, что да, на газ жали, поскольку там еще был бордюр, на который автобус на холостом ходу бы не заехал — коробка развивает слабый момент.

Влияние на педаль газа явно должно было быть. Мы видим, что водитель за рулем не предпринимал никаких действий.

А может, просто поплохело человеку, так тоже бывает. Поэтому нам в учебном комбинате с первого занятия вбивают, что нога всегда должна быть на педали тормоза, если она не на педали газа. Третьего не дано, нельзя ее ставить ни рядом, никак.

— Педали расположены не рядом? На них нельзя одновременно нажать?

— Не рядом, нажать можно, только если ногу горизонтально поставить.

— А версия с закатившейся бутылкой?

— Если почитать архивы ДТП, то бутылка всплывает каждый раз, когда автобус попадает в ДТП. Водитель никогда не будет кивать на ремзону, что они что-то недосмотрели. Не будет говорить на себя, и поэтому начинаются эти бутылки.

На конечных станциях всегда проходят осмотры машин, устраиваются выездные проверки организатором перевозок, кабины осматривают на предмет посторонних предметов и банальной грязи.

Можно лишиться части премии, если у тебя там свинарник.