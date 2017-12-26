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17:36 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани экстренно сел борт Москва — Челябинск из-за смерти пассажира

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В международном аэропорту Казани экстренно сел «Аэробус-312» из-за смерти пассажира, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

«Аэробус-312» летел из московского аэропорта Домодедово в Челябинск. Одному из пассажиров самолета стало плохо и он потерял сознание, не подавая признаков жизни. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в аэропорту Казани.

Самолет приземлился в столице Татарстана в 16.54. Ожидавшие в аэропорту медики скорой помощи констатировали смерть пассажира.

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