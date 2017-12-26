Нижегородец 20 раз ударил ножом своего приятеля
Мужчина не помнит, зачем он убил знакомого.
Мужчина не помнит, зачем он убил знакомого.
38-летнего мужчину будут судить за убийство. Следователи Сормовского отдела СУ СК по Нижегородской области завершили расследование уголовного дела.
— По версии следствия, 19 сентября 2017 обвиняемый находился в гостях у знакомого в квартире дома, расположенного по ул. Л. Толстого Сормовского района, — рассказали в
В настоящее время уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.