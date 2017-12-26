Нижегородец 20 раз ударил ножом своего приятеля

— По версии следствия, 19 сентября 2017 обвиняемый находился в гостях у знакомого в квартире дома, расположенного по ул. Л. Толстого Сормовского района, — рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области. — Поссорившись с хозяином, он нанес ему ножом множественные (не менее 20) удары по голове и телу. От полученных телесных повреждений 51-летний потерпевший скончался. После совершенного злоумышленник с места происшествия скрылся. Обвиняемый вину по предъявленному обвинению признал полностью, заключен под стражу. Указать причину, по которой он совершил преступление не смог, сославшись на проблемы с памятью.