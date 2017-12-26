Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Пугачева снялась в «Голубом огоньке» втайне от всех
Названы самые необычные секс-травмы
Пенсионный фонд обнаружил 19 млн «лакомых молчунов»
Водитель автобуса объяснил причину ДТП на Славянском бульваре
Путин ответил на реплику ребенка, что вживую выглядит хуже
Падение «Промсвязьбанка» В чем подозревают руководство финансового учреждения?
«Тут все задом наперед»: американцев удивил легендарный ГАЗ-66
СМИ: ЕС решил выставить России счет на €1,4 млрд
«Заберём и уничтожим»: Кадыров о направленных в РФ террористах
Водитель автобуса назвал свою версию ДТП В Москве
«Постаревшая» по мнению фанатов Натали ответила на критику
Роза Сябитова выходит замуж в третий раз – СМИ
Эксперты выбрали самые необычные тренды макияжа 2017 года
Стефания Маликова встретит Новый год в платье за 945 тысяч рублей
СМИ: В «антироссийскую» биометрию Украины вмешается Европа
СМИ: Запад "ошеломлен" от армии России в Сирии
«Еле сдерживали слезы»: фотограф об одном из главных кадров года
Цвет, названный главным в наступающем 2018 году
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
10В Вене прошли акции протеста
26 декабря, источник: Комсомольская правда

Нижегородец 20 раз ударил ножом своего приятеля

Мужчина не помнит, зачем он убил знакомого.

38-летнего мужчину будут судить за убийство. Следователи Сормовского отдела СУ СК по Нижегородской области завершили расследование уголовного дела.

— По версии следствия, 19 сентября 2017 обвиняемый находился в гостях у знакомого в квартире дома, расположенного по ул. Л. Толстого Сормовского района, — рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области. — Поссорившись с хозяином, он нанес ему ножом множественные (не менее 20) удары по голове и телу. От полученных телесных повреждений 51-летний потерпевший скончался. После совершенного злоумышленник с места происшествия скрылся. Обвиняемый вину по предъявленному обвинению признал полностью, заключен под стражу. Указать причину, по которой он совершил преступление не смог, сославшись на проблемы с памятью.

В настоящее время уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Филипп в шоке: Вера Брежнева смутила Киркорова эротичным словом «глиттер»
Цена легенды: в Петербурге продают ретро-автомобиль за 65 миллионов рублей
Генштаб обвинил США в подготовке террористов на базе в Сирии
Сборная России проиграла в стартовом матче МЧМ по хоккею
Почему Путин не появился на выдвижении в президенты
СМИ: ФСБ задержала главу юридического отдела «Роснефти»
У Януковича и его окружения конфискуют еще $180 миллионов
Россия сократит число доступных для США аэродромов
Васильева подвела итоги проверки по поводу речи школьника в ФРГ
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Сумбур, паника и Задина: что случилось с российской молодежкой? В первой игре чемпионата мира сборная России уступила чехам
Авто
В США крутая блондинка чинит автомобили (реально чинит) Мэлори Вудс не просто инстаграм-модель, а самый настоящий автомеханик, которая вдобавок гоняет на маслкаре Ford Mustang GT и мотоцикле Suzuki GSXR600
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу В новогоднюю ночь центральные каналы традиционно покажут праздничные шоу, участие в которых примут главные звезды российского кино, телевидения и эстрады
Недвижимость
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Леди
Идеальный Новый год: женская версия Блогер и журналист Алина Фаркаш рассуждает о том, почему стоит поблагодарить судьбу за все, такие разные новогодние вечеринки.
Дети
Новорожденным будут раздавать приданое при выписке из роддома Об этом на своем официальном сайте сообщил Сергей Собянин.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь