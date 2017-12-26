СК проверяет информацию о насилии со стороны сотрудников ГИБДД под Самарой

Источник: РИА Новости

«Проводится проверка на наличие признаков состава преступления как в действиях заявителей, так и в действиях сотрудников ДПС», — говорится в сообщении.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1O9UTSEWImQ?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел в городе Нефтегорске Самарской области 16 декабря. Видео, где, предположительно, сотрудник ГИБДД, сбивает человека и брызгает баллончиком в лицо, было опубликовано на Youtube и социальных сетях. На видеозаписи видно, как двое полицейских задерживают мужчину и сажают его в патрульный автомобиль. Сотрудники ГИБДД требуют от мужчин прекратить съемку и разойтись, но те продолжают снимать. Затем в ролике показано, как патрульная машина сбивает одного из мужчин, также, предположительно, полицейский брызгает газовым баллончиком в сторону снимающих.

Как сообщил представитель федерации автовладельцев России в Самаре Андрей Арзаматов, к нему обратились два человека, которые сообщили о том, что стали жертвами насилия со стороны сотрудников ГИБДД.