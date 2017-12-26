Немец попал под две электрички и выжил

По сведениям издания, 23 декабря 24-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал с железнодорожной платформы на пути. Машинисты двух составов не заметили его.

Через 40 минут после случившегося тяжело раненого мужчину увидели двое пассажиров. По их словам, в ближайшее время должен был прибыть еще один поезд, пострадавший не смог бы самостоятельно покинуть железнодорожные пути.

Они вызвали скорую помощь. На момент прибытия врачей пострадавший находился в сознании. Известно, что он упал на пути в 4:00 по местному времени (6:00 мск). Вероятно, молодой человек возвращался с рождественской вечеринки и решил подождать отправления поезда в 5:30 утра.