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26 декабря, источник: ИА Башинформ

В Уфе экс-чиновник «одолжил» у знакомых более 3 млн рублей на лечение умершей несколько лет назад матери

УФА, 26 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего экс-начальника отдела Минэкологии РБ. Он обвиняется в совершении преступлений по статье «мошенничество в крупном и особо крупном размерах».

По версии следствия, в 2010 году чиновник сообщил знакомым, что может быть назначен руководителем одного из региональных ведомств, но для этого ему нужно передать сотрудникам этого ведомства пять млн рублей. В обмен на указанную сумму он пообещал обеспечить предоставление в аренду охотничьих угодий в Белорецком районе. Получив от знакомого два миллиона рублей, чиновник потратил их по собственному усмотрению.

В 2011 году он одолжил у двоих потерпевших 3,1 млн рублей. Одному обвиняемый сказал, что потратит деньги на лечение онкологического заболевания матери, которая на самом деле скончалась в 1994 году. Средства мужчина похитил. Он прекрасно понимал, что у него отсутствует имущество, за счет которого может быть взыскана задолженность.

После возбуждения уголовного дела злоумышленник скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск. В августе 2017 года сотрудники правоохранительных органов задержали его в Чишминском районе.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Уфы.

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