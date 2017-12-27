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03:31 (мск), источник: ДЕЙТА

Предновогодние хлопоты усыпили бдительность приморцев

Восемь человек из Приморского, Камчатского, Краснодарского краев и Новгородской области стали жертвами мошенника, сообщает «Deita. ru».

Объявление, размещенное на сайтах «Farpost» и «Avito» привлекло внимание заманчивой ценой на излюбленный деликатес приморцев — красную икру. Граждане, прельстившись стоимостью гораздо ниже рыночной, переводили мошеннику предоплату от 10 до 120 тысяч рублей. Общая сумма средств, на которую обогатился аферист, составила более 330 тысяч рублей.

Никто из оплативших не увидел ни икры, ни своих денег. Злоумышленника установили достаточно быстро — им оказался неработающий житель Краснодарского края, ранее проживавший на Камчатке. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что мошенники удачно продавали приморцам неликвидные автомобили.

Таисия Масина.

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