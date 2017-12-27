В Бикине после пожара двоих жителей увезли на скорой с ожогами

Информация о происшествии на переулке Юбилейном поступила на пульт «01» Бикина. Оперативно прибывшие пожарные расчёты подтвердили информацию: в деревянном одноэтажном жилом доме, где жили два хозяина, произошло возгорание в одной из квартир. Незамедлительно звенья газодымозащитной службы отправились внутрь для обнаружения потерпевших и тушения. Через 16 минут после звонка пожар удалось локализовать на площади 40 квадратных метров. Благодаря грамотным и оперативным действиям огнеборцев распространение пламени остановилось в короткий срок, чтобы оно не перекинулось в соседнюю квартиру. Брандмейстеры полностью потушили пожар через два часа.