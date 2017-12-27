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04:12 (мск), источник: Восток Медиа

В Бикине после пожара двоих жителей увезли на скорой с ожогами

Огнеборцы тушили возгорание больше двух часов.

В городе Бикине в Хабаровском крае загорелся многоквартирный одноэтажный дом. Быстрые действия огнеборцев не позволили стихии перебраться в соседнюю квартиру. Двоих пострадавших с ожогами разной степени доставили в больницу.

Информация о происшествии на переулке Юбилейном поступила на пульт «01» Бикина. Оперативно прибывшие пожарные расчёты подтвердили информацию: в деревянном одноэтажном жилом доме, где жили два хозяина, произошло возгорание в одной из квартир. Незамедлительно звенья газодымозащитной службы отправились внутрь для обнаружения потерпевших и тушения. Через 16 минут после звонка пожар удалось локализовать на площади 40 квадратных метров. Благодаря грамотным и оперативным действиям огнеборцев распространение пламени остановилось в короткий срок, чтобы оно не перекинулось в соседнюю квартиру. Брандмейстеры полностью потушили пожар через два часа.

Огонь повредил веранду, обгорели стены, потолок, пол, частично пострадали мебель, вещи и бытовая техника. По предварительным данным, двоих человек кареты «скорой помощи» доставили в хирургическое отделение Бикинской центральной районной больницы с ожогами разной степени. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, сейчас специалисты устанавливают причины возгорания и виновных. Всего для ликвидации пожара задействовали десять человек и три единицы техники.

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