ДТП-ребус разгадывают во Владивостоке

Как сообщается в одной из социальных сетей, девушка, которая притерла автомобиль марки Subaru Impreza, оставила владельцу авто записку, в которой сообщила свои данные для связи, чтобы возместить ущерб. Но, по неизвестным причинам, дама не дописала одну цифру своего номера. Теперь весь Владивосток гадает, как найти скрывшуюся с места аварии виновницу ДТП. Стоит отметить, что повреждения у транспортного средства минимальные, но владелец автомобиля все-таки решил найти автоледи.