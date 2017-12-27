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04:16 (мск), источник: VLADNEWS

ДТП-ребус разгадывают во Владивостоке

Девушка оставила «незаконченную» записку.

Во Владивостоке произошла авария, сообщает РИА VladNews. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.

Как сообщается в одной из социальных сетей, девушка, которая притерла автомобиль марки Subaru Impreza, оставила владельцу авто записку, в которой сообщила свои данные для связи, чтобы возместить ущерб. Но, по неизвестным причинам, дама не дописала одну цифру своего номера. Теперь весь Владивосток гадает, как найти скрывшуюся с места аварии виновницу ДТП. Стоит отметить, что повреждения у транспортного средства минимальные, но владелец автомобиля все-таки решил найти автоледи.

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