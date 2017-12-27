В Хабаровском крае 14 населённых пунктов остаются без света из-за стихии

В Хабаровском крае циклон, который действует в центральных и северных районах, оставил без электричества жителей 23 населённых пунктов. Энергетики успели в сложных метеоусловиях поработать в некоторых из них, но вернуть свет всем не удалось, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По состоянию на сегодня, 27 декабря, на 7:00 утра отключенными от энергоснабжения остаются 14 населённых пунктов в трёх муниципальных районах края. Как уточнила сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова, на 10 часов утра ситуация не изменилась. Без света остаются 1 356 жилых домов, в том числе 202 многоквартирных и 1 154 частных, в которых проживает почти девять тысяч человек. От энергии отключены 34 социально значимых объекта: 11 детских садов, десять школ, десять больниц и две котельных.