В Хабаровском крае 14 населённых пунктов остаются без света из-за стихии
Проводить восстановительные работы мешают сильный ветер и метель.
Проводить восстановительные работы мешают сильный ветер и метель.
В Хабаровском крае циклон, который действует в центральных и северных районах, оставил без электричества жителей 23 населённых пунктов. Энергетики успели в сложных метеоусловиях поработать в некоторых из них, но вернуть свет всем не удалось, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Кроме того, ведомства решили отменить четыре автобусных рейса. Для поддержания автомобильных дорог в проезжем состоянии задействовали 42 бригады дорожных служб, выставили три поста ГИБДД. Сохраняются ограничения движения между некоторыми населёнными пунктами. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», до сих пор не работает паромная переправа Ванино — Холмск. Для автобусов закрыли дорогу Селихино —