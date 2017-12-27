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04:27 (мск), источник: Губерния онлайн

Автобус и грузовик лоб в лоб столкнулись на трассе Хабаровск — Комсомольск

По предварительным данным, шофер МАЗа не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Вечером во вторник, 26 декабря, на 250-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на Амуре в аварию попали рейсовый автобус «Дэу» и грузовик «МАЗ». После лобового столкновения многотонные машины оказались за пределами проезжей части. Несмотря на силу удара и серьезные повреждения машин, пассажиры автобуса и водители не пострадали, сообщает портал «Губерния».

Виновником происшествия, по предварительным данным, стал водитель МАЗа.

«До аварии грузовик двигался со стороны Хабаровска в Комсомольск, автобус ехал ему навстречу. В 17:50 водитель МАЗа не справился с управлением. После этого его тягач оказался на встречной полосе движения. Жертв и пострадавших нет. Сейчас обстоятельства дорожной аварии выясняют дознаватели», — уточнил старший госинспектор безопасности дорожного движения краевого управления госавтоинспекции Вячеслав Бондарев.

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