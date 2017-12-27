Автобус и грузовик лоб в лоб столкнулись на трассе Хабаровск — Комсомольск
По предварительным данным, шофер МАЗа не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
По предварительным данным, шофер МАЗа не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Вечером во вторник, 26 декабря, на 250-м километре трассы Хабаровск —
Виновником происшествия, по предварительным данным, стал водитель МАЗа.
«До аварии грузовик двигался со стороны Хабаровска в Комсомольск, автобус ехал ему навстречу. В 17:50 водитель МАЗа не справился с управлением. После этого его тягач оказался на встречной полосе движения. Жертв и пострадавших нет. Сейчас обстоятельства дорожной аварии выясняют дознаватели», — уточнил старший госинспектор безопасности дорожного движения краевого управления госавтоинспекции Вячеслав Бондарев.