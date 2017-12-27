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04:29 (мск), источник: AmurMedia.ru

Тигру, держащему в страхе два поселка в Хабаровском крае, необходима помощь

По словам специалистов, он или больной, или травмированный, либо он слишком молод.

Хабаровск, 27 декабря, AmurMedia.

Специалисты оперативной группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и дикими животными министерства природных ресурсов Хабаровского края и Центра «Амурский тигр» продолжают мероприятия по изъятию из дикой природы тигра в окрестностях сёл Благодатное и Князе-Волконское Хабаровского края, сообщили ИА AmurMedia в Дальневосточном филиале АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра».

Разрешение Росприроднадзора на изъятие из естественной среды обитания амурского тигра Министерство природных ресурсов края получило 23 декабря 2017 г.

«По всей видимости, у тигра проблемы. По какой-то причине он вынужден перейти на питание домашними животными. В остальном ведёт себя адекватно, при появлении людей сразу уходит и не проявляет агрессии. Не стоит “демонизировать” хищника, всем ясно, что если бы тигр был настроен враждебно к человеку, то сразу бы напал. И разве смог бы тогда человек отобрать собаку у тигра? Попробуйте у дворовой собаки кость отнять, последствия вплоть до летального исхода. Сейчас тигра отпугнули, вернётся ли он, пока неизвестно. Если тигр охотился на собак из-за того, что в той местности, где он обитал, мало копытных животных, то подкрепившись в сёлах, он может переместиться на участок, где есть пропитание. Пока специалисты склоняются к версии, что вынужденные охоты на домашних питомцев связаны с болезнью или травмами, или с тем, что он тигрёнок-подросток. В этом случае хищник вернётся и его нужно обязательно изымать из дикой природы для его же безопасности. И, уже в “стенах” реабилитационного центра, принимать решение о его дальнейшей судьбе», — прокомментировал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

21 декабря специалистами были проведены мероприятия по отпугиванию тигра, который повадился заходить в населенные пункты Благодатное и Князе-Волконское и лакомиться собаками. В результате осуществления ежесуточного контроля методом тропления было установлено, что зверь вновь вышел за границы заказника федерального значения «Хехцирский», куда ранее был вытеснен сотрудниками оперативной группы. В ночь с 25 на 26 декабря тигр задрал собаку в поселке Благодатное.

«Тигр продолжает регулярно таскать собак из обоих поселков, причем преимущественно тех, что находятся на цепи. По поведению мы предполагаем, что это либо молодой тигр, либо больной. Так как собак он иногда не додавливает, бросает жертву и уходит, будучи даже не пуганным человеком», — прокомментировал начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края Юрий Колпак.

Минприроды Хабаровского края обратилось к жителям поселков Благодатное и Князе-Волконское с просьбой соблюдать правила поведения в ареале амурского тигра, а также спрятать собак в помещение, сарай или дом. Однако, со слов специалистов, на вторую просьбу мало кто отреагировал. Не дисциплинированное поведение местного населения создает серьезные сложности в поимке тигра, так как на «ловушки», выставленные специалистами, работающими на месте, хищник не реагирует, у него и без того, много пищи.

«Тигр не находится на одном месте, он постоянно передвигается, поэтому определить его местонахождение, трудно. Ситуацию усложняют и местные жители, которые игнорируют нашу просьбу убрать собак. Очень надеемся на содействие местного населения», — комментирует менеджер природоохранных проектов по Хабаровскому краю Центра «Амурский тигр» Дмитрий Стяжкин.

Мероприятия по отлову тигра и изъятию его из дикой природы в Хабаровском крае продолжаются.

Работа по предотвращению конфликтных ситуаций с амурским тигром на Дальнем Востоке России ведется при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.

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