Всем огромное спасибо за поддержку — глава Аяно-Майского района

4 дня осталось до наступления Нового года. ИА «Хабаровский край сегодня» решило узнать у земляков, чем им запомнился 2017 год и что они ждут от наступающего 2018-го. Алексей Ивлев, глава Аяно-Майского района: — Для меня лично этот год стал годом испытаний. Начался он с большого пожара. В Нелькане сгорела дизельная электростанция, и я вместе с директором коммунального хозяйства все новогодние праздники провёл на месте, налаживал электроснабжение в поселке. Отмечу, что руководством Хабаровского края тогда оперативно были доставлены новые дизели, и электроснабжение в Нелькане было быстро восстановлено за сутки.

Большим ударом для всех жителей района и лично для меня стала недавняя трагедия — крушение самолёта, унесшее жизни хороших людей. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто проявил мужество и решительность в спасении Жасмины, откликнулся на нашу беду и оказал поддержку родственникам погибших.

Под бой курантов я загадаю больше радостных событий в 2018 году. Уверен: это обязательно станет реальностью. Традиционно 31 декабря мы семьёй соберёмся за праздничным столом, зажжем огни на елке, свечи и пожелаем друг другу здоровья, достатка и радости.



Нашему краю я хочу пожелать динамичного развития с учётом всех принятых программ. Чтобы наши территории стали привлекательными и прирастали молодёжью. Чтобы создавались крепкие семьи и рождалось много детей.



С наступающим Новым годом!