В Хабаровском крае во взрыве газа в жилом доме обвинили хозяйку квартиры

В Хабаровском крае хозяйке квартиры, в которой в 2016 году прогремел взрыв газа, предъявили обвинение. Следствие считает, что из-за неё случилось происшествие и погибла 59-летняя соседка.

По версии правоохранителей, женщина днём 7 декабря возвращалась домой в свою квартиру на пятом этаже жилого дома в Советской Гавани. Зайдя в подъезд, она почувствовала запах газа. Её 59-летняя соседка сказала, что якобы пахнет горелой проводкой и что она уже вызвала электрика. Когда он пришел, хозяйка квартиры открыла дверь — ремонтник зашёл внутрь и прогремел взрыв. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в результате соседка обвиняемой получила серьёзные травмы и позже скончалась в больнице.