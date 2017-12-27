В Хабаровском крае во взрыве газа в жилом доме обвинили хозяйку квартиры
Женщина не закрыла кран на плите,
Женщина не закрыла кран на плите,
В Хабаровском крае хозяйке квартиры, в которой в 2016 году прогремел взрыв газа, предъявили обвинение. Следствие считает, что
По версии правоохранителей, женщина днём 7 декабря возвращалась домой в свою квартиру на пятом этаже жилого дома в Советской Гавани. Зайдя в подъезд, она почувствовала запах газа. Её 59-летняя соседка сказала, что якобы пахнет горелой проводкой и что она уже вызвала электрика. Когда он пришел, хозяйка квартиры открыла дверь — ремонтник зашёл внутрь и прогремел взрыв. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в результате соседка обвиняемой получила серьёзные травмы и позже скончалась в больнице.
Правоохранители внесли представления в адрес газовиков, главы города, ТСЖ «Рабочая 13» об устранении причин и условий, способствовавших происшествию.
Агентство писало, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в Совгавани. Пострадали две квартиры и перекрытия крыши на площади порядка 80 квадратных метров. В доме выбило порядка ста окон, общий материальный ущерб составил около 30 миллионов рублей.