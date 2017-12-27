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05:41 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае во взрыве газа в жилом доме обвинили хозяйку квартиры

Женщина не закрыла кран на плите, из-за чего произошла утечка.

В Хабаровском крае хозяйке квартиры, в которой в 2016 году прогремел взрыв газа, предъявили обвинение. Следствие считает, что из-за неё случилось происшествие и погибла 59-летняя соседка.

По версии правоохранителей, женщина днём 7 декабря возвращалась домой в свою квартиру на пятом этаже жилого дома в Советской Гавани. Зайдя в подъезд, она почувствовала запах газа. Её 59-летняя соседка сказала, что якобы пахнет горелой проводкой и что она уже вызвала электрика. Когда он пришел, хозяйка квартиры открыла дверь — ремонтник зашёл внутрь и прогремел взрыв. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в результате соседка обвиняемой получила серьёзные травмы и позже скончалась в больнице.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по краю, взрывотехническая экспертиза установила, что в квартире взорвался бытовой газ. Причиной стала утечка из гофрированной металлической подводки к плите, которая случилась из-за того, что хозяйка жилья не закрыла кран. После происшествия следователи изъяли документы в Совгаванском филиале АО «Газпром газораспределение Дальний Восток». Выяснилось, что в августе 2016 года газовое оборудование и плиту в квартире проверили специалисты и не выявили нарушений эксплуатации. Эксперты провели четыре осмотра мест происшествий с применением современной криминалистической техники, а также трассологическую и судебно-медицинские экспертизы, экспертизу металлов и сплавов, допросили 55 свидетелей, признаны потерпевшими 19 человек.

Правоохранители внесли представления в адрес газовиков, главы города, ТСЖ «Рабочая 13» об устранении причин и условий, способствовавших происшествию.

Агентство писало, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газа в Совгавани. Пострадали две квартиры и перекрытия крыши на площади порядка 80 квадратных метров. В доме выбило порядка ста окон, общий материальный ущерб составил около 30 миллионов рублей.

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