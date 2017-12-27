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18:00 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи на границе с Абхазией в «Газели» нашли 180 литров водки

В Сочи на российско-абхазской границе изъяли крупную партию алкоголя.

В кузове машины ГАЗ-2705 обнаружили 180 литров водки «Абхазский кристалл».

«Водитель, житель Московской области, пояснил, что алкогольные напитки он приобрел в Абхазии исключительно для личного пользования. Такое количество перевозимого алкоголя гражданин объяснил низкой стоимостью спиртного и большим количеством приближающихся праздников», — сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

Товар изъят. Возбуждено два административных дела: по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и по ст. 16.3 КоАП России (Несоблюдение запретов и (или) ограничений). Образцы изъятого спиртного направлены на товароведческую экспертизу. Проводится административное расследование.

Всего за четвертый квартал 2017 года на таможенном посту «Адлер» было возбуждено 196 дел об административных правонарушениях, изъято более 300 литров алкогольной продукции.

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