В Сочи на границе с Абхазией в «Газели» нашли 180 литров водки

В кузове машины ГАЗ-2705 обнаружили 180 литров водки «Абхазский кристалл».

«Водитель, житель Московской области, пояснил, что алкогольные напитки он приобрел в Абхазии исключительно для личного пользования. Такое количество перевозимого алкоголя гражданин объяснил низкой стоимостью спиртного и большим количеством приближающихся праздников», — сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

Товар изъят. Возбуждено два административных дела: по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и по ст. 16.3 КоАП России (Несоблюдение запретов и (или) ограничений). Образцы изъятого спиртного направлены на товароведческую экспертизу. Проводится административное расследование.