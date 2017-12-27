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17:49 (мск), источник: Prokazan.ru

Военный следователь, протащивший на авто инспектора ДПС в центре Казани, отделался штрафом

Вахитовский районный суд Казани оштрафовал военного следователя и сына замглавы Саратова 25-летнего Игоря Пилипенко, который сбил инспектора ДПС Марселя Бадуртдинова. Наказание ему назначено только за проезд на красный свет, неподчинении требованиям полиции и за езду без прав.

На суде рассматривали видеозапись нарушений правил дорожного движения.

Случай произошел 8 ноября на перекрестке улиц Пушкина и Горького. Суд установил, что 25-летний следователь дважды проехал на запрещающий сигнал светофора и пытался скрыться от инспекторов ДПС. За эти нарушения водитель получил штрафы в общей сложности 2800 рублей.

Оказалось, что на счету следователя есть еще несколько наказаний за нарушение правил дорожного движения. По сообщению источника ProKazan.ru в суде, следователь ранее был лишен права управления автомобилем. После случая на улице Пушкина, его оштрафовали на 30 тысяч рублей за езду без прав.

Инцидент со сбитым лейтенантом Марселем Бадуртдиновым суд не рассматривал, хотя лейтенант на заседании присутствовал.

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Напомним, что военный следователь Военно-следственного отдела Следственного комитета РФ по Казанскому гарнизону остановился на улице Профсоюзной только после того, как путь ему преградили другие автомобили. Как рассказывал Марсель Бадуртдинов, после того, как он предложил водителю показать документы, тот резко поехал вперед. От удара он пролетел около 7 метров.

Лейтенанта полиции Марселя Барутдинова в суде не допрашивали.

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