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17:58 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кубани осудили трех участников экстремистской организации

В 2011 году суд запретил деятельность «Духовно-родовой державы Русь».

В мае 2016 три жителя Кубани, состоящие в запрещенной организации, приехали в Староминскую службу федеральных приставов и стали пропагандировать ее деятельность. При этом они отказывались оплачивать какие-либо услуги на территории России. В том числе и штраф, назначенный судом одному из участников.

В итоге правонарушителей задержали и завели на них уголовное дело.

В ноябре этого года суд приговорил Герасева и Ганжула к пяти месяцам лишения свободы, а Андреева на такой же срок условно. У последнего есть проблемы со здоровьем.

Сейчас приговор вступил в законную силу.

Напомним, на Кубани подростка привлекли за экстремизм. 16-летний житель станицы Новоминской Каневского района на своей странице в соцсети разместил видеоролики и аудиозаписи весьма сомнительного характера. Когда все эти посты проверили правоохранители, выяснилось, что они внесены в Федеральный список экстремистских материалов Минюста страны. В итоге парня оштрафовали на одну тысячу рублей.

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