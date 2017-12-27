На Кубани осудили трех участников экстремистской организации

В мае 2016 три жителя Кубани, состоящие в запрещенной организации, приехали в Староминскую службу федеральных приставов и стали пропагандировать ее деятельность. При этом они отказывались оплачивать какие-либо услуги на территории России. В том числе и штраф, назначенный судом одному из участников.

В итоге правонарушителей задержали и завели на них уголовное дело.

В ноябре этого года суд приговорил Герасева и Ганжула к пяти месяцам лишения свободы, а Андреева на такой же срок условно. У последнего есть проблемы со здоровьем.

Сейчас приговор вступил в законную силу.