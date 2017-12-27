На Кубани осудили трех участников экстремистской организации
В 2011 году суд запретил деятельность «Духовно-родовой державы Русь».
В 2011 году суд запретил деятельность «Духовно-родовой державы Русь».
В мае 2016 три жителя Кубани, состоящие в запрещенной организации, приехали в Староминскую службу федеральных приставов и стали пропагандировать ее деятельность. При этом они отказывались оплачивать
В итоге правонарушителей задержали и завели на них уголовное дело.
В ноябре этого года суд приговорил Герасева и Ганжула к пяти месяцам лишения свободы, а Андреева на такой же срок условно. У последнего есть проблемы со здоровьем.
Сейчас приговор вступил в законную силу.
Напомним, на Кубани подростка привлекли за экстремизм. 16-летний житель станицы Новоминской Каневского района на своей странице в соцсети разместил видеоролики и аудиозаписи весьма сомнительного характера. Когда все эти посты проверили правоохранители, выяснилось, что они внесены в Федеральный список экстремистских материалов Минюста страны. В итоге парня оштрафовали на одну тысячу рублей.