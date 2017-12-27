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17:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Полиция и управа закрыли незаконный елочный базар в Воронеже на Шишкова

Новогодние деревья продавали «в неустановленном месте».

Источник: пресс-служба мэрии Воронежа

Сотрудники управы Центрального района вместе с полицейскими во время очередного рейда выявили незаконную торговлю елками на улице Шишкова, сообщила пресс-служба мэрии в среду, 27 декабря. Товар изъяли.

Протокол об административном нарушении составили по ст. 19.2 закона «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области» (торговля в неустановленных местах). Санкция по статье для граждан — до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 15 тыс., для юрлиц — до 35 тыс. рублей. Если нарушение выявили повторно, сумма увеличивается. А торговля в местах посадки и высадки и местах общего пребывания пассажиров может обернуться штрафом до 5 тыс. рублей для физических, до 25 тыс. рублей для должностных и до 45 тыс. рублей для юридических лиц.

Во время предновогодних рейдов у предпринимателей проверяют товар и документы на него. Если документы отсутствуют или выявляются другие нарушения, продукцию забирают, составляются протоколы.

Продажа елок стартовала во всех районах Воронежа 19 декабря. Елочные базары будут работать по 119 адресам до 31 декабря. В Центральном районе Воронежа официально работают 11 елочных базаров.

К проверке елочных базаров присоединились и инспекторы управления Россельхознадзора. Сотрудники проверяют соблюдение карантинного законодательства.

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