Полиция и управа закрыли незаконный елочный базар в Воронеже на Шишкова

Протокол об административном нарушении составили по ст. 19.2 закона «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области» (торговля в неустановленных местах). Санкция по статье для граждан — до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 15 тыс., для юрлиц — до 35 тыс. рублей. Если нарушение выявили повторно, сумма увеличивается. А торговля в местах посадки и высадки и местах общего пребывания пассажиров может обернуться штрафом до 5 тыс. рублей для физических, до 25 тыс. рублей для должностных и до 45 тыс. рублей для юридических лиц.