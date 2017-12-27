Молодая мать с пятью детьми пропала в Нижегородской области
В настоящий момент ее местонахождение установлено.
В настоящий момент ее местонахождение установлено.
23-летняя нижегородка с пятью детьми пропала в Нижегородской области. Как сообщает
Женщину и ее детей нашли на территории Ленинского района Нижнего Новгорода. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительным данным, гражданка приехала сюда из Гагинского района, а потом перестала выходить на связь с родственниками.
Сейчас трое детей помещены в один из
По факту организована доследственная проверка.