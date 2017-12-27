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17:01 (мск), источник: Newsroom24.ru

Молодая мать с пятью детьми пропала в Нижегородской области

В настоящий момент ее местонахождение установлено.

23-летняя нижегородка с пятью детьми пропала в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, заявлением об исчезновении поступило в полицию от родственницы.

Женщину и ее детей нашли на территории Ленинского района Нижнего Новгорода. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительным данным, гражданка приехала сюда из Гагинского района, а потом перестала выходить на связь с родственниками.

Сейчас трое детей помещены в один из социально-реабилитационных центров Нижнего Новгорода, остальные — в детскую больницу.

По факту организована доследственная проверка.

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