Молодая мать с пятью детьми пропала в Нижегородской области

23-летняя нижегородка с пятью детьми пропала в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, заявлением об исчезновении поступило в полицию от родственницы.

Женщину и ее детей нашли на территории Ленинского района Нижнего Новгорода. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительным данным, гражданка приехала сюда из Гагинского района, а потом перестала выходить на связь с родственниками.