В Красноярском перинатальном центре ФСБ провели обыски
Силовики изъяли документы.
Силовики изъяли документы.
Сотрудники ФСБ провели обыски и изъяли документы в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства, что находится на ул. Киренского, 2а.
По информации собственного источника, причиной проверки крупнейшего учреждения, включающего в себя детскую больницу и перинатальный центр, стали закупки медикаментов для нужд клиники. Главный врач центра Андрей Павлов сейчас находится в отпуске.
В краевом минздраве комментариев не дают, хотя не отрицают факт проверки. А также заверили, что проверки никак не отразятся на обслуживании пациентов. Центр работает в обычном режиме.