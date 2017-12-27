Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Специалист рассказал, сколько можно хранить остатки с праздничного стола
«Еле сдерживали слезы»: фотограф об одном из главных кадров года
Водитель автобуса объяснил причину ДТП на Славянском бульваре
Путин ответил на реплику ребенка, что вживую выглядит хуже
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Белоснежка из «9 роты» изменилась до неузнаваемости - Starhit
СМИ: Зачем США тихо скупают российские истребители
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Генштаб ВС РФ: База США Эт-Танф заблокирована сирийскими военными
СМИ: Возможнная высадка в РФ неудобна морпехам США
Армен Джигарханян сделал экс-супруге роскошный подарок
Ольга Бузова рассказала, с кем проведет новогоднюю ночь
СМИ: Сеть разочарована располневшей фигурой Стриженовой
Борющийся с раком Беляев поведал о своем состоянии
Мать планировавшего взрыв в Петербурге полгода просила ФСБ помочь
Открывший стрельбу директор фабрики объяснился
Фоторепортажи
16Рождество по григорианскому календарю
14На Кутузовском проспекте в Москве автобус въехал в подземный переход
17:03 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском перинатальном центре ФСБ провели обыски

Силовики изъяли документы.

Сотрудники ФСБ провели обыски и изъяли документы в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства, что находится на ул. Киренского, 2а.

По информации собственного источника, причиной проверки крупнейшего учреждения, включающего в себя детскую больницу и перинатальный центр, стали закупки медикаментов для нужд клиники. Главный врач центра Андрей Павлов сейчас находится в отпуске.

В краевом минздраве комментариев не дают, хотя не отрицают факт проверки. А также заверили, что проверки никак не отразятся на обслуживании пациентов. Центр работает в обычном режиме.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Средневековье во дворе. Как живут люди без канализации, воды и дорог
Открывший стрельбу директор «Меньшевика» скрылся от полиции
В Санкт-Петербурге в магазине «Перекресток» произошел взрыв
У Чубайса украли 1 млрд рублей
Медведев предложил подумать о налоге на движимое имущество
Минфин впервые раскрыл зарплаты министров
Рогозин назвал одну из причин падения ракеты
В Донбассе завершился крупнейший обмен пленными
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
«Милан» видит в тренере «Зенита» преемника Гаттузо Если в среду в четвертьфинале Кубка Италии «Милан» уступит «Интеру», то рассмотрение этого вопроса может случиться уже на этой неделе
Авто
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители По мнению главы государства, причина в переводе автопарка предприятия на газ. «Сливать нечего!», - отметил президент
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!» Подписчики телеведущего в соцсетях подозревают создателей передачи про талантливых детей в платном наборе участников
Недвижимость
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Леди
Какие шубы выбирают Литвинова, Летучая и другие звезды Уж кто-кто, а российские девушки лучше всех знают толк в шубах. Собрали самые красивые зимние образы с мехами (натуральными и искусственными).
Дети
У женщины начались роды сразу после предложения возлюбленного Для Эрин и Джейкоба Киршей это Рождество стало вдвойне незабываемым.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь