В Красноярском перинатальном центре ФСБ провели обыски

Сотрудники ФСБ провели обыски и изъяли документы в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства, что находится на ул. Киренского, 2а.

По информации собственного источника, причиной проверки крупнейшего учреждения, включающего в себя детскую больницу и перинатальный центр, стали закупки медикаментов для нужд клиники. Главный врач центра Андрей Павлов сейчас находится в отпуске.