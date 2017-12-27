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17:11 (мск), источник: Югополис

Задержан убийца кубанской журналистки Жанны Вебер

Задержан убийца кубанской журналистки Жанны Вебер: ее бывший супруг Анатолий Леонтиков сам явился в отделение полиции в Армавире. Об этом «Югополису» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Сейчас с Леонтиковым работают следователи.

О трагической смерти одной из ведущих журналистов телеканала «Лаба» ранее сообщал «Югополис». По данным следствия, убийство произошло в ходе конфликта между 29-летней женщиной и ее 36-летним бывшим мужем (супруги официально не были разведены, но не проживали вместе). По версии следствия, утром 26 декабря во время бытового конфликта мужчина выстрелил в голову женщины из травматического оружия. После этого он скрылся.

По данным СМИ, Вебер хотела ограничить общение Леонтикова с сыном. Известно, что после совершения убийства преступник забрал сына и уехал с ним к родственникам в Армавир.

Журналистка скончалась по дороге в больницу в машине «скорой помощи».

Анатолий Леонтиков был объявлен в федеральный розыск.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жанна Вебер начала журналистскую работу, будучи совсем юной, позже закончила журфак КубГУ. В телекомпании «Лаба» она работала с 2005 по 2013 годы, выпускала много авторских программ. В среду, 27 декабря, на канале должна была выйти ее итоговая программа о спорте, которую Жанна сделать уже не успела. У погибшей остался маленький сын.

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