В Воронежском водохранилище утонули рыбаки, водолазы исследуют дно

О происшествии, со ссылкой на очевидцев, сообщает портал «МОЁ! Online». Известно, что инцидент произошел в микрорайоне Масловка. По словам людей, накануне, 26 декабря, они заметили на берегу водоема рядом с очистными сооружениями автомобиль, людей рядом не было. Подозревая, что произошло несчастье, очевидцы позвонили правоохранителям.