В Воронежском водохранилище утонули рыбаки, водолазы исследуют дно
Сегодня, 27 декабря, появилась информация о трагедии, произошедшей на Воронежском водохранилище. Там, предположительно, утонули два пенсионера, мужчины были рыбаками.
Сегодня, 27 декабря, появилась информация о трагедии, произошедшей на Воронежском водохранилище. Там, предположительно, утонули два пенсионера, мужчины были рыбаками.
О происшествии, со ссылкой на очевидцев, сообщает портал «МОЁ! Online». Известно, что инцидент произошел в микрорайоне Масловка. По словам людей, накануне, 26 декабря, они заметили на берегу водоема рядом с очистными сооружениями автомобиль, людей рядом не было. Подозревая, что произошло несчастье, очевидцы позвонили правоохранителям.
По данным СМИ, уже найдено тело 60-летнего пенсионера. Его товарища, 70-летнего мужчину, ищут водолазы. Как рассказали 36on.ru в Следственном Комитете по Воронежской области, в данном районе водохранилища действительно обнаружено тело мужчины без видимых следов насильственной смерти. Сейчас по этому факту проводится проверка.