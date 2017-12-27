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17:36 (мск), источник: 36on.ru

В Воронежском водохранилище утонули рыбаки, водолазы исследуют дно

Сегодня, 27 декабря, появилась информация о трагедии, произошедшей на Воронежском водохранилище. Там, предположительно, утонули два пенсионера, мужчины были рыбаками.

О происшествии, со ссылкой на очевидцев, сообщает портал «МОЁ! Online». Известно, что инцидент произошел в микрорайоне Масловка. По словам людей, накануне, 26 декабря, они заметили на берегу водоема рядом с очистными сооружениями автомобиль, людей рядом не было. Подозревая, что произошло несчастье, очевидцы позвонили правоохранителям.

По данным СМИ, уже найдено тело 60-летнего пенсионера. Его товарища, 70-летнего мужчину, ищут водолазы. Как рассказали 36on.ru в Следственном Комитете по Воронежской области, в данном районе водохранилища действительно обнаружено тело мужчины без видимых следов насильственной смерти. Сейчас по этому факту проводится проверка.

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