Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Генетики рассказали, какое мясо можно есть людям
«Еле сдерживали слезы»: фотограф об одном из главных кадров года
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у Фродо
Путин ответил на реплику ребенка, что вживую выглядит хуже
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Белоснежка из «9 роты» изменилась до неузнаваемости - Starhit
СМИ: Зачем США тихо скупают российские истребители
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера
Тест «полуторки» УАЗ: охота на «Газель»
Генштаб ВС РФ: База США Эт-Танф заблокирована сирийскими военными
СМИ: Возможнная высадка в РФ неудобна морпехам США
Светлана Бондарчук отдыхает на Бали
Иванка и Тиффани Трамп в купальниках поздравили всех с Рождеством
СМИ: Сеть разочарована располневшей фигурой Стриженовой
Борющийся с раком Беляев поведал о своем состоянии
Мать планировавшего взрыв в Петербурге полгода просила ФСБ помочь
Открывший стрельбу директор фабрики объяснился
Фоторепортажи
16Рождество по григорианскому календарю
14На Кутузовском проспекте в Москве автобус въехал в подземный переход
17:13 (мск), источник: Zakon.kz

Сотни людей вывозятся поездами из снежного плена в Таразе

Около 200 пассажиров не смогли выехать из Тараза.

Источник: Zakon.kz

Заставших в Таразе пассажиров автобуса отправят до места назначения поездами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки.

Читайте также
ДТП с 15 машинами произошло из-за снегопада на трассе в Акмолинской области

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и закрытием автомобильных дорог Южно-Казахстанской и Джамбульской областях, принимаются все необходимые меры для обеспечения своевременной доставки пассажиров до места назначения», — заверили в пресс-службе компании.
В настоящее время со станции Джамбул (Тараз) производится вывоз порядка 200 пассажиров, которые приобрели билеты на автобусы межобластных сообщений, но не смогли выехать.

«Пассажиры будут распределены по поездам. № 21 «Семипалатинск-Кызылорда», № 55 «Кокшетау-Кызылорда», № 23 «Алматы-Актобе», — уточнили в «Пассажирских перевозках».

Структурные подразделения и центральный аппарат национального перевозчика продолжают работать в усиленном режиме.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Риге погиб сын экс-руководителя администрации президента РК
Девочка умерла после секса с возлюбленным в гараже
Открывший стрельбу директор «Меньшевика» скрылся от полиции
В Санкт-Петербурге в магазине «Перекресток» произошел взрыв
У Чубайса украли 1 млрд рублей
Медведев предложил подумать о налоге на движимое имущество
Минфин впервые раскрыл зарплаты министров
Рогозин назвал одну из причин падения ракеты
В Донбассе завершился крупнейший обмен пленными
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
«Милан» видит в тренере «Зенита» преемника Гаттузо Если в среду в четвертьфинале Кубка Италии «Милан» уступит «Интеру», то рассмотрение этого вопроса может случиться уже на этой неделе
Авто
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители По мнению главы государства, причина в переводе автопарка предприятия на газ. «Сливать нечего!», - отметил президент
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!» Подписчики телеведущего в соцсетях подозревают создателей передачи про талантливых детей в платном наборе участников
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
Леди
Какие шубы выбирают Литвинова, Летучая и другие звезды Уж кто-кто, а российские девушки лучше всех знают толк в шубах. Собрали самые красивые зимние образы с мехами (натуральными и искусственными).
Дети
У женщины начались роды сразу после предложения возлюбленного Для Эрин и Джейкоба Киршей это Рождество стало вдвойне незабываемым.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь