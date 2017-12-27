Сотни людей вывозятся поездами из снежного плена в Таразе

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и закрытием автомобильных дорог Южно-Казахстанской и Джамбульской областях, принимаются все необходимые меры для обеспечения своевременной доставки пассажиров до места назначения», — заверили в пресс-службе компании.

В настоящее время со станции Джамбул (Тараз) производится вывоз порядка 200 пассажиров, которые приобрели билеты на автобусы межобластных сообщений, но не смогли выехать.