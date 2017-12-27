Сотни людей вывозятся поездами из снежного плена в Таразе
Около 200 пассажиров не смогли выехать из Тараза.
Около 200 пассажиров не смогли выехать из Тараза.
Заставших в Таразе пассажиров автобуса отправят до места назначения поездами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
«В связи с неблагоприятными погодными условиями и закрытием автомобильных дорог
В настоящее время со станции Джамбул (Тараз) производится вывоз порядка 200 пассажиров, которые приобрели билеты на автобусы межобластных сообщений, но не смогли выехать.
«Пассажиры будут распределены по поездам. № 21 «Семипалатинск-Кызылорда», № 55 «Кокшетау-Кызылорда», № 23 «Алматы-Актобе», — уточнили в «Пассажирских перевозках».
Структурные подразделения и центральный аппарат национального перевозчика продолжают работать в усиленном режиме.