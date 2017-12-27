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17:11 (мск), источник: Kazinform

Снегопад на юге Казахстана: более 200 пассажиров автобусов пересаживают на поезда


АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Более 200 пассажиров автобусов, которые из-за сильного снегопада не смогли выехать, пересаживают на поезда, чтобы доставить их до места назначения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки» КТЖ.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и закрытием автомобильных дорог Южно-Казахстанской и Джамбульской областях, принимаются все необходимые меры для обеспечения своевременной доставки пассажиров до места назначения. В настоящее время по станции Джамбул в Таразе будет производиться вывоз порядка 200 пассажиров, которые приобрели билеты на автобусы межобластных сообщений, но не смогли выехать», — говорится в сообщении ведомства.

Данные пассажиры будут распределены по поездам: № 21 «Семипалатинск-Кызылорда», № 55 «Кокшетау-Кызылорда», № 23 «Алматы-Актобе».

Структурные подразделения и центральный аппарат национального перевозчика продолжают работать в усиленном режиме, подчеркнули в компании.

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