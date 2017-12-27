Снегопад на юге Казахстана: более 200 пассажиров автобусов пересаживают на поезда

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и закрытием автомобильных дорог Южно-Казахстанской и Джамбульской областях, принимаются все необходимые меры для обеспечения своевременной доставки пассажиров до места назначения. В настоящее время по станции Джамбул в Таразе будет производиться вывоз порядка 200 пассажиров, которые приобрели билеты на автобусы межобластных сообщений, но не смогли выехать», — говорится в сообщении ведомства.