Снегопад на юге Казахстана: более 200 пассажиров автобусов пересаживают на поезда
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Более 200 пассажиров автобусов, которые
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Более 200 пассажиров автобусов, которые
«В связи с неблагоприятными погодными условиями и закрытием автомобильных дорог
Данные пассажиры будут распределены по поездам: № 21 «Семипалатинск-Кызылорда», № 55 «Кокшетау-Кызылорда», № 23 «Алматы-Актобе».
Структурные подразделения и центральный аппарат национального перевозчика продолжают работать в усиленном режиме, подчеркнули в компании.