Водитель сбил ребенка на переходе в Гомеле и скрылся с места ДТП
Милиция разыскивает очевидцев дорожной аварии, которая произошла вечером 18 декабря на проспекте Октября в областном центре.
Милиция разыскивает очевидцев дорожной аварии, которая произошла вечером 18 декабря на проспекте Октября в областном центре.
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Разыскивается водитель, совершивший наезд на несовершеннолетнего ребенка в Гомеле и скрывшийся с места ДТП, сообщили Sputnik в
Отмечается, что авария случилась 18 декабря примерно в 17:30 на регулируемом переходе проспекта Октября.
Мужчина, управляя легковым автомобилем темного цвета, двигался по проспекту Октября со стороны улицы Карбышева в направлении улицы Б. Хмельницкого. В районе пересечения проспекта с улицей Жукова совершил наезд на несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу. После ДТП мужчина сразу уехал.
«Девочка не пострадала, ведется поиск водителя, после этого его привлекут к административной ответственности», — рассказали в ГАИ.
Граждан, располагающих