«Взял плед и побежал на помощь». Минчанин спас женщину, которая во время пожара сорвалась с седьмого этажа
Женщина, судя по всему, не видела, что внизу ее ждет помощь — она падала спиной.
Женщина, судя по всему, не видела, что внизу ее ждет помощь — она падала спиной.
Вечером 25 декабря в девятиэтажке по проспекту Пушкина, 13 случился пожар: загорелась квартира на седьмом этаже. 33-летняя женщина, вероятно, спасаясь от едкого дыма, стала на подоконник открытого окна. Дым и силуэт в окне увидел минчанин Евгений Ботян, который проезжал мимо на автомобиле: в тот вечер он с женой возвращался из деревни.
«Она летела на тонкий плед»
— Мне показалось, что в окне стоит ребенок — девушка была довольно хрупкой. Долго не раздумывал: съехал с дороги, взял в багажнике плед и побежал к дому, — вспоминает те события Евгений. Именно благодаря его четким и решительным действиям минчанка выжила.
Евгений не считает себя героем, говорит, что не хочет привлекать к себе много внимания и не считает свой поступок
— Я 12 лет работал в МЧС, знаю, как действовать в таких ситуациях — поэтому и не раздумывал, а сразу побежал на помощь, — говорит собеседник. Пять лет назад он ушел из структуры в звании капитана и сейчас работает в своей частной фирме, но навыки спасения людей у него остались.
Когда Евгений подбежал к дому, где горела квартира, вокруг не было никого, кто мог бы помочь — только пожилые люди и женщины.
— Я стал активно звать молодых людей, прибежали трое мужчин. Вместе мы растянули под балконом плед. Сложили его вдвое, чтобы был крепче — полотно получилось размером примерно 1,6 м на 1 м.
Евгений признается: мысли о том, что девушку поймать не удастся, были.
В распоряжении Евгения и его помощников были считаные секунды. Но, по словам мужчины, в тот момент время чувствовалось
— Время ликвидации
«Скорее всего, она просто сорвалась — балкон уже начал гореть открытым пламенем».
Женщина, судя по всему, не видела, что внизу ее ждет помощь — она падала спиной.
— Я ни разу не видел, чтобы она лицо опускала — видимо, держалась из последних сил. Скорее всего, она просто сорвалась — балкон уже начал гореть открытым пламенем. Потом я увидел, что под ногтями у нее была кровь, руки и спина были обожжены.
Женщина упала на плед, вырвав его из рук мужчин. Удар о землю она
Сразу после этого приехали машины МЧС, «скорая». С травмами, отравлением и ожогами пострадавшую женщину увезли в реанимацию. Из дома спасатели эвакуировали еще девять человек.
— Руки болят и сейчас, тем, кто был со мной, тоже мало не показалось, но это все мелочи. Сейчас главное — чтобы женщина выкарабкалась.
ЗВОНОК В БОЛЬНИЦУ
«Состояние крайне тяжелое»
Медики пока не дают прогнозов. Пострадавшая
— Состояние — крайне тяжелое, она получила ожоги тела 2−3−4-й степени и сочетанные травмы, — сообщили в
Как пояснили в СК, пострадавшая женщина пришла в гости к своему знакомому, 36-летнему мужчине. Он рассказывал, что почувствовал дым из комнаты, куда его знакомая отправилась спать. Мужчина позвал на помощь соседа — вместе они выбили запертую дверь, но комната уже полыхала, и женщины не было видно.
Хозяин квартиры попал в больницу с отравлением продуктами горения. В момент пожара в квартире была и его 49-летняя сестра — она смогла сама выйти из помещения. Сейчас следователи Фрунзенского районного отдела СК и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз проводят проверку, выясняют причины пожара.