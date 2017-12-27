«Взял плед и побежал на помощь». Минчанин спас женщину, которая во время пожара сорвалась с седьмого этажа

Вечером 25 декабря в девятиэтажке по проспекту Пушкина, 13 случился пожар: загорелась квартира на седьмом этаже. 33-летняя женщина, вероятно, спасаясь от едкого дыма, стала на подоконник открытого окна. Дым и силуэт в окне увидел минчанин Евгений Ботян, который проезжал мимо на автомобиле: в тот вечер он с женой возвращался из деревни.

«Она летела на тонкий плед»

— Мне показалось, что в окне стоит ребенок — девушка была довольно хрупкой. Долго не раздумывал: съехал с дороги, взял в багажнике плед и побежал к дому, — вспоминает те события Евгений. Именно благодаря его четким и решительным действиям минчанка выжила.

Евгений не считает себя героем, говорит, что не хочет привлекать к себе много внимания и не считает свой поступок чем-то удивительным. К тому же, жизнь пострадавшей пока остается под угрозой, и расхваливать себя за ее спасение мужчина не хочет.

— Я 12 лет работал в МЧС, знаю, как действовать в таких ситуациях — поэтому и не раздумывал, а сразу побежал на помощь, — говорит собеседник. Пять лет назад он ушел из структуры в звании капитана и сейчас работает в своей частной фирме, но навыки спасения людей у него остались.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1vO0wJlsqAY?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Когда Евгений подбежал к дому, где горела квартира, вокруг не было никого, кто мог бы помочь — только пожилые люди и женщины.

— Я стал активно звать молодых людей, прибежали трое мужчин. Вместе мы растянули под балконом плед. Сложили его вдвое, чтобы был крепче — полотно получилось размером примерно 1,6 м на 1 м.

Евгений признается: мысли о том, что девушку поймать не удастся, были. Все-таки она летела с седьмого этажа, а средством спасения был не спасательный батут и не куб жизни, который используют сотрудники МЧС, а тонкий плед, который мог и порваться от нагрузки.

В распоряжении Евгения и его помощников были считаные секунды. Но, по словам мужчины, в тот момент время чувствовалось по-другому.

— Время ликвидации какой-то ситуации немножко растягивается, и его хватает на осмысление и понимание ситуации. Я еще хотел дать какие-то рекомендации мужчинам, которые стояли рядом, как себя вести, когда она будет падать, но не успел. Женщине тоже пытался кричать, чтобы она держалась, не знаю, услышала она или нет. Мы успели скорректировать расположение пледа, чтобы она не упала мимо или на голову кому-то, — говорит Евгений. При этом нужно понимать, что с 7-го этажа женщина пролетела за две секунды.

«Скорее всего, она просто сорвалась — балкон уже начал гореть открытым пламенем».

Женщина, судя по всему, не видела, что внизу ее ждет помощь — она падала спиной.

— Я ни разу не видел, чтобы она лицо опускала — видимо, держалась из последних сил. Скорее всего, она просто сорвалась — балкон уже начал гореть открытым пламенем. Потом я увидел, что под ногтями у нее была кровь, руки и спина были обожжены.

Женщина упала на плед, вырвав его из рук мужчин. Удар о землю она все-таки получила, но несравнимый с тем, какой мог бы быть.

Сразу после этого приехали машины МЧС, «скорая». С травмами, отравлением и ожогами пострадавшую женщину увезли в реанимацию. Из дома спасатели эвакуировали еще девять человек.

— Руки болят и сейчас, тем, кто был со мной, тоже мало не показалось, но это все мелочи. Сейчас главное — чтобы женщина выкарабкалась.

ЗВОНОК В БОЛЬНИЦУ

«Состояние крайне тяжелое»

Медики пока не дают прогнозов. Пострадавшая по-прежнему в реанимации БСМП.

— Состояние — крайне тяжелое, она получила ожоги тела 2−3−4-й степени и сочетанные травмы, — сообщили в пресс-службе Минздрава.

Как пояснили в СК, пострадавшая женщина пришла в гости к своему знакомому, 36-летнему мужчине. Он рассказывал, что почувствовал дым из комнаты, куда его знакомая отправилась спать. Мужчина позвал на помощь соседа — вместе они выбили запертую дверь, но комната уже полыхала, и женщины не было видно.