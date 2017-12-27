Братья, выкинувшие из авто таможенника в «Торфяновке», пришли с повинной

Неприятная история с дракой, погоней и слежкой произошел на пограничной территории Финляндии и России в среду, 27 декабря. Около 02:00 у Многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Торфяновка» двое мужчин подъехали на микроавтобусе к границе, прошли «фейсконтроль», им оставалось всего-то пройти осмотр багажа. Успешно закончить обычную проверку таможенникам не удалось.

ВЗЯТИЕ ГРАНИЦЫ.

Как потом будет звучать в оперативной сводке, двое мужчин 37-летний гражданин России и 32-летний финн подъехали на микроавтобусе к пограничному пункту Выборгской таможни. Когда к ним в машину сел сотрудник таможни, чтобы провести специализированный досмотр груза, петербуржец завел машину и поехал в сторону выезда с таможенного поста.

— Вместо того, чтобы остановить авто и заглушить мотор, водитель снес шлагбаум и выехал с территории поста МАПП, — сообщила «КП» старший помощник руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Мария Добрынина.

Все это время вместе с двумя мужчинами в микроавтобусе находился сотрудник таможенной службы. Мужчина пытался остановить нарушителей, но тому начали угрожать предметом, похожим на пистолет, и требовать покинуть иномарку.

— В завязавшейся с пассажиром борьбе сотрудника таможни вытолкнули из движущегося автомобиля, — добавили в СК на транспорте.

Как удалось выяснить СК, мужчина отделался легким испугом, синяками и ушибами. Но прибывшие на место врачи Скорой помощи решили на всякий случай госпитализировать пострадавшего.

ПОИМКА БЕГЛЕЦОВ.

К поискам нарушителей были привлечены не только пограничные службы, но также сотрудники региональной полиции, следователи Ленобласти и СК на транспорте. Личность беглецов установить удалось за считанные секунды, до того, как устроить на пропускном пункте бедлам, они прошли паспортный контроль. То есть у правоохранительных органов уже были на руках и их описание, данные о прописке и месте проживания.

— Автомобиль удалось найти, — говорится в сообщении МВД по Петербургу и Ленинградской области. — Он был оставлен в поселке Торфяновка, в одном километре от МАПП.

На объявленных в розыск было заведено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти». На заметку, согласно уголовному кодексу РФ, наказание за это деяние предусматривается жесткое — до 10 лет лишения свободы.