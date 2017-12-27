Похитители экс-главы ЖКХ Воронежской области отказались признать вину в суде

Источник: РИА "Воронеж"

Советский райсуд Воронежа начал рассматривать дело о похищении бывшего руководителя регионального департамента ЖКХ и нынешнего врио мэра областного центра Вадима Кстенина в среду, 27 декабря. Троих уроженцев Ингушетии судят по четырем статьям УК РФ: за угон, похищение человека, вымогательство и разбой. Судья решила оставить мужчин в СИЗО до следующего заседания — 11 января 2018 года.

Весной 2015 года Алихан, Магомед и Руслан Котиевы затолкали чиновника в машину, вывезли в лес у Юго-западного кладбища и потребовали 5 млн долларов. Кстенина отпустили, чтобы он собрал нужную сумму. На следующую встречу госслужащий пришел уже с силовиками.

«Кот» и братья

На суде прокурор озвучил версию правоохранителей. По данным силовиков, похищение организовал криминальный авторитет Руслан Котиев по кличке «Кот». Он привлек двоюродного и троюродного братьев — Алихана и Магомеда.

Утром 29 мая 2015 года мужчины приехали на мойку по улице Любы Шевцовой, где водитель Кстенина Владимир Воронин обычно мыл служебный автомобиль Toyota Highlander. Нападавшие ударили мужчину по голове, затолкали на заднее сидение и забрали у него из кармана ключи. Руслан сел за руль, его сообщники расположились на заднем сидении по бокам от водителя, чтобы не дать ему сбежать.

Затем мужчины отправились к дому Кстенина по улице Любы Шевцовой. Когда чиновник вышел из подъезда, его силой усадили в автомобиль. Водителю приказали перебраться в багажник, а Вадим Кстенин занял место на заднем сидении.

Похитители представились сотрудниками правоохранительных органов — до этого они купили удостоверение пенсионера МВД на имя Алмазова. Нападавшие надели на Кстенина наручники, закрыли глаза шапкой и обмотали скотчем, чтобы он не видел дорогу.

Около 8:00 похитители привезли Вадима Кстенина в лесополосу на улице 9 Января недалеко от Юго-западного кладбища. Там Руслан Котиев вывел жертву из машины, его сообщники остались охранять водителя.

В лесу мужчина объяснил Кстенину, что собирается «передать его третьему лицу, которое его заказало», но дело можно уладить, заплатив «силовикам» 5 млн долларов (по курсу 2015 года — больше 260 млн рублей). При этом нападавшие демонстрировали Кстенину пистолет, чтобы запугать его.

В результате чиновник согласился отдать деньги. Кстенин заявил, что такой большой суммы у него нет. Мужчине удалось договориться с похитителями на 5 млн рублей. Госслужащий должен был привезти их в село Ступино около 17:00 того же дня. К этому времени Кстенин обещал собрать 2,1 млн рублей.

Похитители обыскали сумку и автомобиль чиновника, забрали 108 тыс. рублей. Котиевы бросили машину и своих жертв, ушли из леса пешком.

Развязка

Когда Вадим Кстенин вернулся домой, к нему нагрянули правоохранители. Один из соседей увидел из окна, как мужчину заталкивали в машину, и позвонил в полицию. По данным РИА «Воронеж», сначала чиновник все отрицал и отказывался говорить о похищении из страха за свою жизнь и безопасность близких. Через какое-то время Кстенин согласился помочь силовикам задержать участников группы.

К 17:00 госслужащий в сопровождении правоохранителей приехал к условленному месту — мосту через реку Воронеж в селе Ступино Рамонского района. Там он должен был встретиться с Русланом Котиевым. Во время передачи 2,1 млн рублей «Кота» задержали. По некоторым данным, он оказал сопротивление и попал в больницу. Его сообщников поймали позже в Железнодорожном районе.

Руслан Котиев сбегал из-под стражи в больнице. Мужчину объявили в федеральный розыск и только через год и два месяца задержали в Ставропольском крае.

Суд

Братьев Котиевых обвинили в угоне автомобиля (п. «а», «в» ч.2 ст. 166 УК РФ), похищении человека группой лиц с применением насилия из корыстных мотивов (п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ) и разбое группой лиц с применением оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Дело похитителей начинали рассматривать в Советском райсуде в апреле 2016 года. Тогда его вернули на доследование из-за процессуальных нарушений: в деле не было второго потерпевшего — водителя Вадима Кстенина.

На заседании 27 декабря 2017 года Руслан Котиев заявил, что все обвинения «ложны от начала до конца».

— Да, я сел за руль машины, разговора нет. Но на этом все, — сказал Руслан Котиев.

Мужчина согласился давать показания в суде, но после того, как допросят свидетелей и исследуют доказательства.

Алихан и Магомед Котиевы также не согласились с предъявленным обвинением.

Советский райсуд оставил всех трех мужчин в СИЗО до 14 апреля 2018 года. Адвокаты просили смягчить меру пресечения и предлагали залог. Судья Наталья Ильченко решила, что мужчины могут скрыться от следствия. Кроме того, ни у кого из подсудимых нет регистрации в Воронежской области — только в Ингушетии и Ставропольском крае.