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17:57 (мск), источник: ТАСС

Сумма ущерба по делу о краже имущества Чубайса составила около 1 млрд рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Следствие вменяет бывшему деловому партнеру председателя правления ООО «УК «Роснано» Анатолия Чубайса Илье Сучкову, обвиняемому в краже имущества предпринимателя, ущерб на общую сумму около 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил в среду адвокат члена «Парнаса» Мусы Садаева — другого фигуранта, дело которого объединено с делом Сучкова.

Источник: РИА "Новости"

«Общая сумма ущерба по уголовному делу о краже, которое было возбуждено по инициативе Чубайса, составляет около 1 млрд рублей, включая жилой комплекс в Одинцовском районе Подмосковья», — сказал адвокат Вячеслав Макаров, добавив, что уголовные дела в отношении Сучкова и Садаева объединены в одно производство.

По словам защитника, уголовное дело было возбуждено подмосковной полицией по заявлению Анатолия Чубайса по факту кражи имущества и жилого комплекса, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Жилой комплекс расположен в Одинцовском районе в деревне Переделки.

Адвокат также сообщил ТАСС, что фигуранты дела вину не признают и считают, что «имущество принадлежит швейцарской компании, которую Чубайс ранее оформил и передал своему бывшему деловому партнеру Сучкову».

Как рассказал адвокат, Садаеву вменяют ущерб за кражу внутреннего оборудования оспариваемого дома на сумму 68 млн рублей.

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В свою очередь источник, близкий к следствию сообщил ТАСС, что по уголовному делу проходят также охранник и директор ЧОП «Аргус» (у них была обнаружена часть похищенного имущества), которые находятся в СИЗО.

4 сентября Одинцовский городской суд Московской области санкционировал арест члена федерального политического совета Партии народной свободы («Парнас») Мусы Садаева по делу о краже в особо крупном размере (пункт «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Максимальный срок наказания по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Ему предъявлено обвинение, срок ареста установлен до 21 января 2018 года.

Чубайс дал показания в суде по «делу Меламеда»
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24 ноября© Ньюстюб
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