Сумма ущерба по делу о краже имущества Чубайса составила около 1 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

«Общая сумма ущерба по уголовному делу о краже, которое было возбуждено по инициативе Чубайса, составляет около 1 млрд рублей, включая жилой комплекс в Одинцовском районе Подмосковья», — сказал адвокат Вячеслав Макаров, добавив, что уголовные дела в отношении Сучкова и Садаева объединены в одно производство.

По словам защитника, уголовное дело было возбуждено подмосковной полицией по заявлению Анатолия Чубайса по факту кражи имущества и жилого комплекса, куда входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок. Жилой комплекс расположен в Одинцовском районе в деревне Переделки.

Адвокат также сообщил ТАСС, что фигуранты дела вину не признают и считают, что «имущество принадлежит швейцарской компании, которую Чубайс ранее оформил и передал своему бывшему деловому партнеру Сучкову».

Как рассказал адвокат, Садаеву вменяют ущерб за кражу внутреннего оборудования оспариваемого дома на сумму 68 млн рублей.

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В свою очередь источник, близкий к следствию сообщил ТАСС, что по уголовному делу проходят также охранник и директор ЧОП «Аргус» (у них была обнаружена часть похищенного имущества), которые находятся в СИЗО.