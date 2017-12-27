Телефонного террориста оштрафовали на 10 000 в Иркутске
В Иркутске Кировский районный суд вынес приговор телефонному террористу. Город он всполошил 7 мая, сообщил о минировании железнодорожного вокзала на станции
В Иркутске Кировский районный суд вынес приговор телефонному террористу. Город он всполошил 7 мая, сообщил о минировании железнодорожного вокзала на станции
По тревоге на место прибыли экстренные службы. Однако в здании не нашли никаких подозрительных предметов.
Было заведено уголовное дело. Накануне во время судебного заседания мужчина признался в преступлении. Теперь ему придётся заплатить штраф в 10 тысяч рублей.