Телефонного террориста оштрафовали на 10 000 в Иркутске

По тревоге на место прибыли экстренные службы. Однако в здании не нашли никаких подозрительных предметов. Лже-минёра полиция разыскала быстро. Оказалось, 42-летний местный житель изрядно выпил, а потом решил позвонить и сообщить придуманную им информацию о якобы готовящемся взрыве на вокзале, рассказывают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.