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18:34 (мск), источник: Вести Иркутск

Телефонного террориста оштрафовали на 10 000 в Иркутске

В Иркутске Кировский районный суд вынес приговор телефонному террористу. Город он всполошил 7 мая, сообщил о минировании железнодорожного вокзала на станции Иркутск-Сортировочный.

По тревоге на место прибыли экстренные службы. Однако в здании не нашли никаких подозрительных предметов. Лже-минёра полиция разыскала быстро. Оказалось, 42-летний местный житель изрядно выпил, а потом решил позвонить и сообщить придуманную им информацию о якобы готовящемся взрыве на вокзале, рассказывают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Было заведено уголовное дело. Накануне во время судебного заседания мужчина признался в преступлении. Теперь ему придётся заплатить штраф в 10 тысяч рублей.

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