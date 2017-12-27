В Петербурге оборвался трос строительной люльки, погиб рабочий

Источник: РИА Новости

Инцидент произошел 26 декабря на территории строительной площадки у одного из домов на Уральской улице, уточнили в ведомстве.

«Из материалов проверки следует, что рабочие проводили монтажные работы по фасаду здания, в какой-то момент трос, на который крепится строительная люлька, оборвался. Один из рабочих выпал из люльки, второй успел зацепиться за нее. Выпавший мужчина от полученных повреждений скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Второй рабочий был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга, добавили в СК. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.