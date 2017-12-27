В Петербурге оборвался трос строительной люльки, погиб рабочий
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Следователи проводят проверку после обрыва троса строительной люльки в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Следователи проводят проверку после обрыва троса строительной люльки в
Инцидент произошел 26 декабря на территории строительной площадки у одного из домов на Уральской улице, уточнили в ведомстве.
«Из материалов проверки следует, что рабочие проводили монтажные работы по фасаду здания, в
Второй рабочий был госпитализирован в одну из больниц
Ранее некоторые СМИ сообщали, что погибший и пострадавший на стройплощадке являются гражданами КНДР.