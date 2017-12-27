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17:53 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге оборвался трос строительной люльки, погиб рабочий

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Следователи проводят проверку после обрыва троса строительной люльки в Санкт-Петербурге, из-за чего один рабочий погиб, второй пострадал, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Петербургу.

Источник: РИА Новости

Инцидент произошел 26 декабря на территории строительной площадки у одного из домов на Уральской улице, уточнили в ведомстве.

«Из материалов проверки следует, что рабочие проводили монтажные работы по фасаду здания, в какой-то момент трос, на который крепится строительная люлька, оборвался. Один из рабочих выпал из люльки, второй успел зацепиться за нее. Выпавший мужчина от полученных повреждений скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Второй рабочий был госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга, добавили в СК. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что погибший и пострадавший на стройплощадке являются гражданами КНДР.

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