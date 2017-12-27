В Минске скрывавшийся несколько дней убийца явился с повинной

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«В одной из квартир Ленинского района столицы 22 декабря было совершено убийство 20-летней жительницы Минска. Сотрудники уголовного розыска Ленинского РУВД и ГУВД Мингорисполкома установили, что в тот день в квартире отдыхала компания из пяти человек — 4 мужчин и одной девушки. Когда вечер подходил к концу, трое мужчин ушли спать. Проснувшись утром и зайдя на кухню, они увидели девушку, которая сидела на полу в слезах. Она рассказала, что ее изнасиловал 46-летний мужчина, с которым она осталась наедине», — рассказали в ГУВД.

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Девушка пригрозила, что пойдет и расскажет все милиции, но мужчина убедил всех, что сам с ней поговорит и конфликт уладит. Попросил товарищей выйти из кухни, сам остался с девушкой. Результатом этой беседы стало убийство. Как установлено оперативниками, жертва была задушена. Ее тело преступник спрятал в диван, а позже планировал вывезти. После совершения преступления мужчина боялся, что выпивавшие с ним приятели расскажут о случившемся, и стал скрываться.

«Его знакомые действительно сообщили в милицию. Столичные сыщики сразу же взяли под контроль его возможные места появления, а также знакомых и родственников, исключили возможность покинуть Беларусь, создали все условия, чтобы со стороны знакомых ему людей не было возможности оказать помощь, — сказали в ГУВД. — Оперативники установили, что сразу после убийства мужчина уехал в Лидский район, потом приехал в Лиду, где попросил у прохожих телефон и снял квартиру на сутки».