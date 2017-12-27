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27 декабря, источник: Sputnik.by

Инженер погиб в аэропорту Минска, упав с крыла самолета Ил-76

Мужчина занимался проведением работ по очистке фюзеляжа воздушного судна от наледи и снега.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску проводит проверку по факту смерти в РУП «Национальный аэропорт Минск» инженера в результате падения с высоты, сообщила Sputnik в среду официальный представитель СК Юлия Гончарова.

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Инцидент в столичной воздушной гавани произошел утром 22 декабря: технический сотрудник аэропорта упал с крыла самолета Ил-76 при проведении работ по очистке фюзеляжа воздушного судна от наледи и снега.

«УСК по Минску проводит по факту гибели на территории аэропорта 34-летнего мужчины, инженера по техобслуживанию, проверку», — сказала Гончарова.

Она также уточнила, что следователи уже изъяли необходимую техническую документацию по проведению соответствующих работ и занимаются ее изучением.

По словам представителя УСК, уже опрошены очевидцы произошедшего и технический персонал минского аэропорта.

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