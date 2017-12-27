Инженер погиб в аэропорту Минска, упав с крыла самолета Ил-76
Мужчина занимался проведением работ по очистке фюзеляжа воздушного судна от наледи и снега.
Мужчина занимался проведением работ по очистке фюзеляжа воздушного судна от наледи и снега.
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску проводит проверку по факту смерти в РУП «Национальный аэропорт Минск» инженера в результате падения с высоты, сообщила Sputnik в среду официальный представитель СК Юлия Гончарова.
Инцидент в столичной воздушной гавани произошел утром 22 декабря: технический сотрудник аэропорта упал с крыла самолета Ил-76 при проведении работ по очистке фюзеляжа воздушного судна от наледи и снега.
«УСК по Минску проводит по факту гибели на территории аэропорта 34-летнего мужчины, инженера по техобслуживанию, проверку», — сказала Гончарова.
Она также уточнила, что следователи уже изъяли необходимую техническую документацию по проведению соответствующих работ и занимаются ее изучением.
По словам представителя УСК, уже опрошены очевидцы произошедшего и технический персонал минского аэропорта.