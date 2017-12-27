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27 декабря, источник: Kazinform

Ветер сорвал крышу со здания в Усть-Каменогорске


УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Cильный ветер сорвал крышу со здания магазина в Усть-Каменогорске, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе УЧС города.

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Со здания сильным ветром сорвало профлист, который повис на дереве и создавал угрозу, на место прибыла бригада специалистов УЧС, все последствия уже устранены, пояснила пресс-секретарь ведомства Марина Лискова.

Она уточнила, что о других случаях разрушений или повреждений зданий не сообщалось.

Штормовое предупреждение в городе в среду не объявлялось.

«В результате случившегося никто не пострадал. Спасатели уберут строительные обломки с деревьев и окрестностей, внутри магазина порядок наведут владельцы», — сообщили в пресс-службе.

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