Ветер сорвал крышу со здания в Усть-Каменогорске
Со здания сильным ветром сорвало профлист, который повис на дереве и создавал угрозу, на место прибыла бригада специалистов УЧС, все последствия уже устранены, пояснила
Она уточнила, что о других случаях разрушений или повреждений зданий не сообщалось.
Штормовое предупреждение в городе в среду не объявлялось.
«В результате случившегося никто не пострадал. Спасатели уберут строительные обломки с деревьев и окрестностей, внутри магазина порядок наведут владельцы», — сообщили в