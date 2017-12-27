Ветер сорвал крышу со здания в Усть-Каменогорске

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Со здания сильным ветром сорвало профлист, который повис на дереве и создавал угрозу, на место прибыла бригада специалистов УЧС, все последствия уже устранены, пояснила пресс-секретарь ведомства Марина Лискова.

Она уточнила, что о других случаях разрушений или повреждений зданий не сообщалось.

Штормовое предупреждение в городе в среду не объявлялось.