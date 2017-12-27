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27 декабря, источник: ИА Башинформ

В Башкирии пропала школьница Полина Иванова

УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане ведутся поиски пропавшей без вести ученицы 8 класса школы села Кармаскалы Полины Ивановой. По информации РОО «Поиск Детей — Уфа», девочка пропала 27 декабря. Родители обратились в полицию.

«В полицию в 20.00 поступило сообщение от родителей ребенка. Они рассказали, что дочь не вернулась после уроков. Сейчас ведутся поиски девочки», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

Приметы: Рост 165см., глаза карие, волосы каштановые. Была одета: Куртка салатовая с черным воротником, ботинки рыжие, шапка розовая.

Как известно, наступающий 2018-й - год Собаки. Людям, рожденным под этим знаком, астрологи приписывают немало положительных качеств: они скромны, заботливы и преданны, не приемлют несправедливость, готовы отдать последнее нуждающемуся. Впрочем, и сам символ года - один из самых достойных представителей братьев наших меньших.

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией о её местонахождении обратиться по телефону: Полиция: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных). Агент по работе со СМИ РОО «Поиск детей — Уфа»: +79177949484. Дежурный номер: 8−927−969−89−19.

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