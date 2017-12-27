В Башкирии пропала школьница Полина Иванова

«В полицию в 20.00 поступило сообщение от родителей ребенка. Они рассказали, что дочь не вернулась после уроков. Сейчас ведутся поиски девочки», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

Приметы: Рост 165см., глаза карие, волосы каштановые. Была одета: Куртка салатовая с черным воротником, ботинки рыжие, шапка розовая.

Как известно, наступающий 2018-й - год Собаки. Людям, рожденным под этим знаком, астрологи приписывают немало положительных качеств: они скромны, заботливы и преданны, не приемлют несправедливость, готовы отдать последнее нуждающемуся. Впрочем, и сам символ года - один из самых достойных представителей братьев наших меньших.