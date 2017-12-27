Следователи сообщили о взорвавшейся в магазине в Петербурге бомбе
В магазине «Перекресток» в
В магазине «Перекресток» в
В Следственном комитете заявили, что взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами, передает ТАСС.
Она добавила, что власти рассматривают все версии произошедшего.
«В торговом центре произошел взрыв самодельного взрывного устройства мощностью 200 гр в тротиловом эквиваленте, начиненного поражающими элементами», — заявила Петренко.
Руководитель петербургского главка СК Александр Клаус сообщил, что создана
«Отрабатываются все возможные версии произошедшего», — добавил он.
Очевидец произошедшего Анастасия Филин, живущая неподалеку от магазина, сообщила РБК, что услышала взрыв в районе 19:00. «Думали, что бахнул салют, но по истечении трех минут за окном послышались звуки сирен: скорые, пожарные, полиция. В данный момент всё оцеплено и людей не пускают», — рассказала она.
«В 19:20 я проезжал мимо и увидел экипажи скорой, полиции, ОМОНа и микроавтобус ФСБ», — рассказал РБК очевидец Владимир Горбатик.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом). Сотрудники ведомства, отмечалось в сообщении ведомства, рассматривают все версии произошедшего.
Один от госпитализации отказался, сообщил ТАСС. Дежурный администрации отказался дать комментарий РБК.
Представитель X5 Retail Group (компании принадлежит сеть «Перекресток») сообщил РБК, что магазин, в котором произошел взрыв, закрыт, покупатели и персонал эвакуированы. Он добавил, что на месте происшествия работают спецслужбы.
В МЧС рассказали РБК, что в районе кассы супермаркета около 18:30 произошел хлопок. Прибывшие на место происшествия спасатели не зафиксировали пожара.
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