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27 декабря, источник: РБК

Следователи сообщили о взорвавшейся в магазине в Петербурге бомбе

В магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство, заявили в Следственном комитете. Бомба была начинена поражающими элементами.

Источник: РИА "Новости"

В Следственном комитете заявили, что взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами, передает ТАСС.

Его мощность в СК оценили в 200 г в тротиловом эквиваленте, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Она добавила, что власти рассматривают все версии произошедшего.

«В торговом центре произошел взрыв самодельного взрывного устройства мощностью 200 гр в тротиловом эквиваленте, начиненного поражающими элементами», — заявила Петренко.

Руководитель петербургского главка СК Александр Клаус сообщил, что создана оперативно-следственная группа из следователей, сотрудников ФСБ и МВД, передает «Интерфакс». ​

«Отрабатываются все возможные версии произошедшего», — добавил он.

Очевидец произошедшего Анастасия Филин, живущая неподалеку от магазина, сообщила РБК, что услышала взрыв в районе 19:00. «Думали, что бахнул салют, но по истечении трех минут за окном послышались звуки сирен: скорые, пожарные, полиция. В данный момент всё оцеплено и людей не пускают», — рассказала она.

«В 19:20 я проезжал мимо и увидел экипажи скорой, полиции, ОМОНа и микроавтобус ФСБ», — рассказал РБК очевидец Владимир Горбатик.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом). Сотрудники ведомства, отмечалось в сообщении ведомства, рассматривают все версии произошедшего.

По данным администрации Калининского района Санкт-Петербурга, в результате взрыва были госпитализированы девять человек.

Один от госпитализации отказался, сообщил ТАСС. Дежурный администрации отказался дать комментарий РБК.

Представитель X5 Retail Group (компании принадлежит сеть «Перекресток») сообщил РБК, что магазин, в котором произошел взрыв, закрыт, покупатели и персонал эвакуированы. Он добавил, что на месте происшествия работают спецслужбы.

В МЧС рассказали РБК, что в районе кассы супермаркета около 18:30 произошел хлопок. Прибывшие на место происшествия спасатели не зафиксировали пожара.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил оказать пострадавшим необходимую помощь.

Десять человек пострадали при взрыве в развлекательном комплексе в Петербурге
Во время загрузки произошла ошибка.
27 декабря© Ньюстюб
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