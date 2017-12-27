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27 декабря, источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске простились с убитой в Советском районе 19-летней девушкой

Родные похоронили Кристину Приходько, которую несколько дней назад нашли убитой в Советском районе. Накануне трагедии 19-летняя студентка собиралась устроиться на подработку уборщицей. Девушку задушили, тело бросили в лесополосе. Пользователи соцсетей, изучив в интернете откровенные снимки погибшей, поспешили обвинить её в лёгком поведении. Так ли? Расследование Павла Тиунова.

Источник: Вести - Новосибирск

На прощании с Кристиной Приходько родственники, друзья, одногруппники не могут сдержать слёз. Отец безутешен, но держится. Ветеран войны в Афганистане всегда знал, где его дочь, на телефоне — услуга «Ребёнок под присмотром». Рассказывает — Кристину воспитывал строго, но доверял ей.

Константин Приходько, отец погибшей: «Очень трудолюбивая, она пыталась сама заработать денег. Очень трудолюбивая девчонка была. Она говорит: “Пап, я взрослая девочка, я завтра хочу заработать денег”. Я говорю: “Каких денег?” Она говорит: “Я договорилась, одноразовая работа — убрать коттедж, влажная уборка”. Эта переписка есть у меня».

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В диалоге с потенциальным работодателем речь идёт об уборке дома площадью 120 квадратных метров, зарплата — три тысячи рублей. Обменявшись контактами, на следующий день девушка уехала на подработку и больше не вернулась. Её телефон в последний раз подал сигнал в частном секторе на ОбьГЭС. Кристину Приходько изнасиловали и задушили, обмотав голову стрейч-плёнкой.

Павел Тиунов, корреспондент: «Дерзостью и цинизмом преступление поразило даже бывалых оперативников. Тот, кто убил студентку, даже не удосужился тщательно спрятать труп. Большую дорожную сумку — в таких ещё “челноки” перевозят товар — первыми заметили автолюбители прямо на обочине дороги у лесополосы. Вызвали полицию. И уже правоохранители обнаружили в этой сумке тело девушки».

Слухи о том, что погибшая якобы могла оказывать эскорт-услуги, появились из-за откровенных снимков в соцсетях. Подозрения усилились после того, как страницу с её фотографией обнаружили на сайте интим-знакомств. Впрочем, аккаунт неактивный: последняя дата обновления — 8 апреля.

Александр Суханов, друг погибшей: «На сайт она выкладывала очень давно, и то из-за меня — мы поссорились, мы были в ссоре. То есть, она зарегистрировалась и больше туда не заходила».

Оперативники задержали подозреваемых по горячим следам. 28-летний Сергей Юлин и его младший товарищ Максим Овчинников, оба — примерные семьянины, не судимы, хотя один из молодых людей уже проходил по делу об изнасиловании. Полицейские полагают, что Приходько — не единственная жертва.

Юлия Хабибуллина, старший референт отдела информации ГУ МВД России по НСО: «В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия, направленные на сбор доказательной базы и выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов».

Накануне Советский суд арестовал подозреваемых. Результатов расследования они будут дожидаться в следственном изоляторе.

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