Никите Белых в суд вызвали скорую помощь

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых в Пресненский суд Москвы, где идут слушания уголовного дела, вызвали скорую помощь. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

«Он сегодня с раннего утра перемещался с конвоем по различным судам, к обеду был доставлен в Пресненский суд очень уставшим и попросил отдохнуть. Ему предоставили 15 минут и начали заседание. На данный момент чувствует себя плохо, и ему вызвали скорую помощь. Заседание началось в час дня и длилось до девяти вечера», — сказал адвокат, добавив, что о состоянии здоровья экс-губернатора станет известно только в четверг, так как суд закрыли.

В пресс-службе Пресненского суда рассказали, что Белых действительно стало плохо во время процесса, и в данный момент он находится в конвойном помещении, где ему оказывают помощь.

Экс-губернатор обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Ему вменяется получение лично и через посредников взяток на общую сумму €600 тыс. за включение ОАО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания «Кировлес» в перечень приоритетных инвестпроектов и за последующее способствование принятию выгодных для них решений при исполнении условий программ в области освоения лесов.