Никите Белых в суд вызвали скорую помощь
Отмечается, что о состоянии здоровья
Отмечается, что о состоянии здоровья
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых в Пресненский суд Москвы, где идут слушания уголовного дела, вызвали скорую помощь. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Андрей Грохотов.
«Он сегодня с раннего утра перемещался с конвоем по различным судам, к обеду был доставлен в Пресненский суд очень уставшим и попросил отдохнуть. Ему предоставили 15 минут и начали заседание. На данный момент чувствует себя плохо, и ему вызвали скорую помощь. Заседание началось в час дня и длилось до девяти вечера», — сказал адвокат, добавив, что о состоянии здоровья
Свою вину Белых не признает, он содержится под стражей. 28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.