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27 декабря, источник: Комсомольская правда

В Перми произошел пожар на Мотовилихинских заводах

Загорелся один из корпусов.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 27 декабря, в Перми произошел пожар в одном из зданий Мотовилихинских заводов. Примерно в половине девятого вечера прохожие увидели дым над корпусом заводской проходной, находящимся по адресу: улица 1905 года.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Пермскому краю, к месту вызова срочно выехали все оперативные службы: пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Пожар был сильным. Кирпичное здание старой постройки было полностью окутано дымом. Для тушения возгорания потребовалось несколько часов. Но, как сообщили в краевом управлении МЧС, пострадавших при пожаре не было.

Повреждены только мебель и внутренние конструкции здания.

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