В Перми произошел пожар на Мотовилихинских заводах
Загорелся один из корпусов.
Загорелся один из корпусов.
В среду, 27 декабря, в Перми произошел пожар в одном из зданий Мотовилихинских заводов. Примерно в половине девятого вечера прохожие увидели дым над корпусом заводской проходной, находящимся по адресу: улица 1905 года.
Как сообщили в
Пожар был сильным. Кирпичное здание старой постройки было полностью окутано дымом. Для тушения возгорания потребовалось несколько часов. Но, как сообщили в краевом управлении МЧС, пострадавших при пожаре не было.
Повреждены только мебель и внутренние конструкции здания.