Таракан в готовой продукции испортил ужин владивостокцам
Фолловеры прозвали насекомое Стас-31.
Фолловеры прозвали насекомое Стас-31.
Накануне в известном супермаркете покупатели заметили в отделе с готовой продукцией таракана, сообщает РИА VladNews со ссылкой на revizor_vdk.
Молодой человек, решивший сэкономить время на приготовление ужина, зашел в супермаркет, чтобы приобрести готовую продукцию. Но был неприятно удивлен увиденным.
Так, по таре с готовой продукцией ползал таракан. Видео молодой человек выложил в социальных сетях. Фолловеры прозвали таракана Стас-31.
«Стас, привет. Ну как там братва», «Таракан номер», «Он покушать забежал, проголодался бедненький», «Вот ведь азартное это дело — считать таракашек!