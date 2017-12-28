Таракан в готовой продукции испортил ужин владивостокцам

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/buCyWEZrJi0?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне в известном супермаркете покупатели заметили в отделе с готовой продукцией таракана, сообщает РИА VladNews со ссылкой на revizor_vdk.

Молодой человек, решивший сэкономить время на приготовление ужина, зашел в супермаркет, чтобы приобрести готовую продукцию. Но был неприятно удивлен увиденным.

Так, по таре с готовой продукцией ползал таракан. Видео молодой человек выложил в социальных сетях. Фолловеры прозвали таракана Стас-31.