В Хабаровском крае более 5 тыс. человек остаются без света после циклона

«По состоянию на утро 28 декабря отключенными от электроснабжения остаются 15 населенных пунктов в трех муниципальных районах края. Всего отключено от электроснабжения 1 тыс. 254 жилых дома, в которых проживает 5 тыс. 272 человека, из них около 1 тыс. детей, обесточены три детских сада, четыре школы, два фельдшерско-акушерских пункта», — говорится в сообщении.