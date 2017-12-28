В Хабаровском крае более 5 тыс. человек остаются без света после циклона

«По состоянию на утро 28 декабря отключенными от электроснабжения остаются 15 населенных пунктов в трех муниципальных районах края. Всего отключено от электроснабжения 1 тыс. 254 жилых дома, в которых проживает 5 тыс. 272 человека, из них около 1 тыс. детей, обесточены три детских сада, четыре школы, два фельдшерско-акушерских пункта», — говорится в сообщении.
В четверг ожидается ухудшение погоды в северных районах Хабаровского края: Николаевском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском районах. Прогнозируется сильный снег, метель, усиление ветра до 22 м/с. С 25 декабря из-за циклона остается закрытой переправа через Татарский пролив. Также из-за низкой видимости сохраняется ограничение движения для пассажирских автобусов на трех участках автодорог краевого значения: Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и Лидога — Ванино.