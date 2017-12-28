Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ванессе Паради — 45: роли, за которые мы любим актрису
Специалист рассказал, сколько можно хранить остатки с праздничного стола
Таможенника выбросили на ходу: автобус прорвался через границу РФ
Как сложились судьбы кумиров советских женщин
Путин ответил на реплику ребенка, что вживую выглядит хуже
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Царский подарок: Летучая разделась для открыток - СМИ
Генштаб РФ: База США Эт-Танф заблокирована Сирией
Светлана Бондарчук отдыхает на Бали
Иванка и Тиффани Трамп в купальниках поздравили всех с Рождеством
СМИ: эксперт заявил о желании США получить базу в Севастополе
39-летняя Летучая обнажилась для открыток - СМИ
Джигарханян с женой обманули всех: Мазур о подстроенном разводе
Родченков сбежал: из-за страха меняет квартиры
Фоторепортажи
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
10В Вене прошли акции протеста
03:08 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

В Хабаровском крае более 5 тыс. человек остаются без света после циклона

Энергоснабжение домов, в которых проживают почти 4 тыс. человек, восстановлено в Хабаровском крае после мощного циклона. Без света остаются более 5 тыс. жителей в разных районах региона, сообщила в четверг пресс-служба управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Источник: ИТАР-ТАСС

«По состоянию на утро 28 декабря отключенными от электроснабжения остаются 15 населенных пунктов в трех муниципальных районах края. Всего отключено от электроснабжения 1 тыс. 254 жилых дома, в которых проживает 5 тыс. 272 человека, из них около 1 тыс. детей, обесточены три детских сада, четыре школы, два фельдшерско-акушерских пункта», — говорится в сообщении.

В четверг ожидается ухудшение погоды в северных районах Хабаровского края: Николаевском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском районах. Прогнозируется сильный снег, метель, усиление ветра до 22 м/с. С 25 декабря из-за циклона остается закрытой переправа через Татарский пролив. Также из-за низкой видимости сохраняется ограничение движения для пассажирских автобусов на трех участках автодорог краевого значения: Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре и Лидога — Ванино.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Удивительно, но "Птичье молоко" придумала советская женщина после войны
Как ящик водки спас жизнь полярнику
В Москве задержали стрелка с фабрики «Меньшевик»
В Петербурге уточнили число пострадавших при взрыве в магазине
СМИ узнали об угрозе срыва полетов по Договору об открытом небе
Владимир Путин оценил работу губернаторов
Никите Белых в суд вызвали скорую помощь
Рогозин назвал одну из причин падения ракеты
Опрос показал, что россияне попросили бы у Деда Мороза
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Гвардиола всех уничтожил, Неймар освоился, а «Реал» высох Три из пяти ведущих европейских чемпионатов уже ушли на каникулы: испанская примера до 6 января, французская лига 1 и немецкая бундеслига — до 12-го
Авто
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители По мнению главы государства, причина в переводе автопарка предприятия на газ. «Сливать нечего!», - отметил президент
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!» Подписчики телеведущего в соцсетях подозревают создателей передачи про талантливых детей в платном наборе участников
Недвижимость
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
На рынке недвижимости стало больше зелени
Путин потребовал навести порядок в системе оплаты ЖКХ
Леди
Модные итоги: 14 ключевых образов этого года Блестящие лодочки, спортивные брюки и «голые платья»: мы отсмотрели сотни фотографий и выбрали самые красивые модные образы уходящего года
Дети
Оксана Федорова показала подросшую дочь 4-летняя Лиза унаследовала мамину красоту.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь