Обвиняемого в продаже наркотиков осудят в Комсомольске

По версии правоохранителей, комсомольчанин продавал жителям города Юности наркотики. У мужчины изъяли около 150 граммов марихуаны, а потом еще 103 грамма этого вещества. Также у него обнаружили гашишное масло.

Во время беседы с полицейскими обвиняемый признался, что купил наркотик у неизвестных и хранил его для личного потребления и распространения.