Обвиняемого в продаже наркотиков осудят в Комсомольске
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По версии правоохранителей, комсомольчанин продавал жителям города Юности наркотики. У мужчины изъяли около 150 граммов марихуаны, а потом еще 103 грамма этого вещества. Также у него обнаружили гашишное масло.
Во время беседы с полицейскими обвиняемый признался, что купил наркотик у неизвестных и хранил его для личного потребления и распространения.
Сейчас уголовное дело, возбужденное по этим фактам, направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурант находится под арестом. Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.