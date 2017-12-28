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03:41 (мск), источник: Губерния онлайн

Обвиняемого в продаже наркотиков осудят в Комсомольске

В Комсомольске-на-Амуре осудят 29-летнего мужчину, которого обвиняют в незаконном сбыте и хранении наркотиков, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

По версии правоохранителей, комсомольчанин продавал жителям города Юности наркотики. У мужчины изъяли около 150 граммов марихуаны, а потом еще 103 грамма этого вещества. Также у него обнаружили гашишное масло.

Во время беседы с полицейскими обвиняемый признался, что купил наркотик у неизвестных и хранил его для личного потребления и распространения.

Сейчас уголовное дело, возбужденное по этим фактам, направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурант находится под арестом. Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

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