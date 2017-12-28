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03:51 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье пропала женщина с ребенком

Пропавший разыскивают уже вторые сутки, но пока безрезультатно.

Источник: VLADNEWS

В Приморье уже вторые сутки разыскивают девушку с ребенком, сообщает корреспондент РИА VldNews.

По имеющимся данным, девушка вместе с ребенком отправились в магазин в Партизанске еще 26 декабря ориентировочно в 16:30, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Ребенок одет точно также как и на фото. Родные и близкие предполагают, что пропавшие могут находится в Находке.

Всех, кто владеет какой- либо информацией, просят обращаться в полицию.

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