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06:12 (мск), источник: РИА Новости

Взрыв в Петербурге: НАК уточнил число пострадавших

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Десять человек пострадали при взрыве неустановленного взрывного устройства в магазине в Санкт-Петербурге, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Источник: РИА Новости

«Около 18.45 в Санкт-Петербурге в помещении одного из торговых центров произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, помещенного преступником в камеру хранения. В результате взрыва пострадали десять человек. Повреждено помещение магазина», — говорится в сообщении.

Взрыв в магазине

По предварительным данным, причиной взрыва стало начиненное поражающими элементами устройство, мощность которого была эквивалентна 200 граммам тротила. Бомба, как полагают в Следственном комитете, сработала в камере хранения супермаркета.

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При этом, несмотря на предварительную квалификацию взрыва как покушения на убийство, следователи проверят все возможные версии случившегося. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

X5 Retail усилит контроль

Компания X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», усилит контроль за подозрительными предметами в магазинах, в том числе и за теми, которые оставляются в камерах хранения, после взрыва в петербуржском «Перекрестке», сообщил РИА Новости представитель пресс-службы X5 Retail.

«В настоящий момент в торговых залах реализуется комплекс мер по усилению бдительности персонала и контроля за подозрительными посторонними предметами, в том числе, оставляемыми посетителями в камерах хранения», — сказал представитель X5.

Власти Петербурга окажут помощь

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поручил оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим, сообщил в своем Twitter его пресс-секретарь Андрей Кибитов.

«Губернатор Полтавченко проинформирован о происшествии в магазине на Кондратьевском. Им даны поручения оперативной группе правительства СПб об отслеживании ситуации и оказании всей необходимой помощи»
Кибитов

«Вспышка, потом темнота»

Свидетели взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге рассказали подробности происшествия.

«Сначала голубая вспышка, потом кромешная темнота, куча дыма… Не могу сказать, насколько меня откинуло. Взрывная волна была приличная. У меня рассечена губа, мелкие фрагменты чего-то металлического вытаскивал хирург», — заявила в интервью 78.ru одна из пострадавших Инна Кобелева.

«Мне показалось, что касса взорвалась. Открываю глаза — все черно, запах гари, взвесь пыли. Взрыв был очень оглушительный. Как волной дало. Ничего не слышу, ватная голова, потом увидела, что сын кричит на меня. Он кричал громко, но я еле слышала. Думаю — мы вдвоем живы. Он подходит ко мне, а у меня пальто горит, стал тушить мне пальто. Потом сотрудники магазина стали искать тех, кто в магазине, пальто мне потушили», — рассказала Алле Евгеньевна в интервью РЕН ТВ.

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Узнав о случившемся, на место взрыва пришла женщина по имени Марина с девятилетней дочерью, чтобы помочь пострадавшим. «Мы, как узнали, что произошло, побежали помогать. Мы против того, что происходит. Мы считаем, что это ужасное событие. Это неприемлемо. И мы будем этому всячески противодействовать, как только можем», — сказала она корреспонденту РИА Новости.

Взрыв в «Перекрестке»: возбуждено дело о покушении на убийство
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27 декабря© Ньюстюб
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