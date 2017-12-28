Взрыв в Петербурге: НАК уточнил число пострадавших
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Десять человек пострадали при взрыве неустановленного взрывного устройства в магазине в
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Десять человек пострадали при взрыве неустановленного взрывного устройства в магазине в
«Около 18.45 в
Взрыв в магазине
По предварительным данным, причиной взрыва стало начиненное поражающими элементами устройство, мощность которого была эквивалентна 200 граммам тротила. Бомба, как полагают в Следственном комитете, сработала в камере хранения супермаркета.
При этом, несмотря на предварительную квалификацию взрыва как покушения на убийство, следователи проверят все возможные версии случившегося. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.
X5 Retail усилит контроль
Компания X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», усилит контроль за подозрительными предметами в магазинах, в том числе и за теми, которые оставляются в камерах хранения, после взрыва в петербуржском «Перекрестке», сообщил РИА Новости представитель
«В настоящий момент в торговых залах реализуется комплекс мер по усилению бдительности персонала и контроля за подозрительными посторонними предметами, в том числе, оставляемыми посетителями в камерах хранения», — сказал представитель X5.
Власти Петербурга окажут помощь
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поручил оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим, сообщил в своем Twitter его
«Губернатор Полтавченко проинформирован о происшествии в магазине на Кондратьевском. Им даны поручения оперативной группе правительства СПб об отслеживании ситуации и оказании всей необходимой помощи»
«Вспышка, потом темнота»
Свидетели взрыва в магазине «Перекресток» в
«Сначала голубая вспышка, потом кромешная темнота, куча дыма… Не могу сказать, насколько меня откинуло. Взрывная волна была приличная. У меня рассечена губа, мелкие фрагменты
«Мне показалось, что касса взорвалась. Открываю глаза — все черно, запах гари, взвесь пыли. Взрыв был очень оглушительный. Как волной дало. Ничего не слышу, ватная голова, потом увидела, что сын кричит на меня. Он кричал громко, но я еле слышала. Думаю — мы вдвоем живы. Он подходит ко мне, а у меня пальто горит, стал тушить мне пальто. Потом сотрудники магазина стали искать тех, кто в магазине, пальто мне потушили», — рассказала Алле Евгеньевна в интервью РЕН ТВ.
Узнав о случившемся, на место взрыва пришла женщина по имени Марина с девятилетней дочерью, чтобы помочь пострадавшим. «Мы, как узнали, что произошло, побежали помогать. Мы против того, что происходит. Мы считаем, что это ужасное событие. Это неприемлемо. И мы будем этому всячески противодействовать, как только можем», — сказала она корреспонденту РИА Новости.