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07:05 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Машина протаранила тепловоз

нцидент случился вчера вечером в Ленинском районе.

Как рассказали свидетели происшествия, на улице Станционной недалеко от остановки «Бетонный завод» водитель универсала Subaru Legacy на высокой скорости заехал в тепловоз, который пересекал проезжую часть. При этом на переезде опустился шлагбаум, однако водитель продолжал движение.

В районе аварии образовалась пробка в оба направления. На месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства происшествия.

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