Машина протаранила тепловоз

Как рассказали свидетели происшествия, на улице Станционной недалеко от остановки «Бетонный завод» водитель универсала Subaru Legacy на высокой скорости заехал в тепловоз, который пересекал проезжую часть. При этом на переезде опустился шлагбаум, однако водитель продолжал движение.