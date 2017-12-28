Машина протаранила тепловоз
нцидент случился вчера вечером в Ленинском районе.
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нцидент случился вчера вечером в Ленинском районе.
Как рассказали свидетели происшествия, на улице Станционной недалеко от остановки «Бетонный завод» водитель универсала Subaru Legacy на высокой скорости заехал в тепловоз, который пересекал проезжую часть. При этом на переезде опустился шлагбаум, однако водитель продолжал движение.
В районе аварии образовалась пробка в оба направления. На месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства происшествия.