Экс-полицейский ответит перед судом в Хабаровске за крупную взятку

Бывший заместитель начальника полиции управления МВД России по Хабаровскому краю предстанет перед судом за получение взятки в крупном размере. Год назад правоохранитель, как полагает следствие, пытался незаконно обогатиться на полтора миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Мужчине вменяют получение взятки в крупном размере за незаконное бездействие.

«В декабре 2016 года заместитель начальника полиции через посредников предложил жительнице Хабаровска, муж которой подозревался в совершении мошенничества и находился под стражей в следственном изоляторе, передать взятку. Взамен правоохранитель пообещал, что не предоставит в следственные органы дополнительные материалы, которые могли бы явиться основанием для возбуждения новых уголовных дел в отношении супруга горожанки», — говорится в сообщении.

О незаконном требовании женщина сообщила в управление ФСБ России по Хабаровскому краю. Передача денег проходила под контролем сотрудников ведомства.

«Первую часть взятки в размере 900 тысяч рублей заместитель начальника полиции через посредника получил 11 января, а уже на следующий день он был задержан при передаче оставшейся суммы», — отмечается в пресс-релизе.