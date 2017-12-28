Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ванессе Паради — 45: роли, за которые мы любим актрису
Специалист рассказал, сколько можно хранить остатки с праздничного стола
"Могут все отобрать": предостережение Путина бизнесменам из РФ
Мы их потеряли: названы главные утраты 2017 года (фото)
Путин ответил на реплику ребенка, что вживую выглядит хуже
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Царский подарок: Летучая разделась для открыток - СМИ
Генштаб РФ: База США Эт-Танф заблокирована Сирией
Полина Гагарина, Валерия, Татьяна Навка и другие звезды в Кремле
Британцам подарили 80 млн ненужных подарков
СМИ: эксперт заявил о желании США получить базу в Севастополе
39-летняя Летучая обнажилась для открыток - СМИ
Джигарханян с женой обманули всех: Мазур о подстроенном разводе
Родченков сбежал: из-за страха меняет квартиры
Фоторепортажи
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
10В Вене прошли акции протеста
05:03 (мск), источник: Восток Медиа

Экс-полицейский ответит перед судом в Хабаровске за крупную взятку

Высокопоставленного сотрудника регионального управления МВД обвиняют в незаконном получении полутора миллионов рублей.

Бывший заместитель начальника полиции управления МВД России по Хабаровскому краю предстанет перед судом за получение взятки в крупном размере. Год назад правоохранитель, как полагает следствие, пытался незаконно обогатиться на полтора миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Мужчине вменяют получение взятки в крупном размере за незаконное бездействие.

«В декабре 2016 года заместитель начальника полиции через посредников предложил жительнице Хабаровска, муж которой подозревался в совершении мошенничества и находился под стражей в следственном изоляторе, передать взятку. Взамен правоохранитель пообещал, что не предоставит в следственные органы дополнительные материалы, которые могли бы явиться основанием для возбуждения новых уголовных дел в отношении супруга горожанки», — говорится в сообщении.

О незаконном требовании женщина сообщила в управление ФСБ России по Хабаровскому краю. Передача денег проходила под контролем сотрудников ведомства.

«Первую часть взятки в размере 900 тысяч рублей заместитель начальника полиции через посредника получил 11 января, а уже на следующий день он был задержан при передаче оставшейся суммы», — отмечается в пресс-релизе.

Максимальное наказание, которое грозит экс-полицейскому, составляет 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Уголовные дела в отношении двух его посредников уже рассматривает суд.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Клянусь: Виталий Веркеенко присягнул на верность Владивостоку
С места аварии на Комсомольской трассе в больницу доставили четырёх человек
В Москве задержали стрелка с фабрики «Меньшевик»
Появились подробности взрыва в петербургском супермаркете
СМИ узнали об угрозе срыва полетов по Договору об открытом небе
Владимир Путин оценил работу губернаторов
Никите Белых в суд вызвали скорую помощь
Рогозин назвал одну из причин падения ракеты
Опрос показал, что россияне попросили бы у Деда Мороза
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Гвардиола всех уничтожил, Неймар освоился, а «Реал» высох Три из пяти ведущих европейских чемпионатов уже ушли на каникулы: испанская примера до 6 января, французская лига 1 и немецкая бундеслига — до 12-го
Авто
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители По мнению главы государства, причина в переводе автопарка предприятия на газ. «Сливать нечего!», - отметил президент
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!» Подписчики телеведущего в соцсетях подозревают создателей передачи про талантливых детей в платном наборе участников
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
Леди
Модные итоги: 14 ключевых образов этого года Блестящие лодочки, спортивные брюки и «голые платья»: мы отсмотрели сотни фотографий и выбрали самые красивые модные образы уходящего года
Дети
Оксана Федорова показала подросшую дочь 4-летняя Лиза унаследовала мамину красоту.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь