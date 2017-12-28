Экс-полицейский ответит перед судом в Хабаровске за крупную взятку
Высокопоставленного сотрудника регионального управления МВД обвиняют в незаконном получении полутора миллионов рублей.
Высокопоставленного сотрудника регионального управления МВД обвиняют в незаконном получении полутора миллионов рублей.
Бывший заместитель начальника полиции управления МВД России по Хабаровскому краю предстанет перед судом за получение взятки в крупном размере. Год назад правоохранитель, как полагает следствие, пытался незаконно обогатиться на полтора миллиона рублей.
Как сообщает
«В декабре 2016 года заместитель начальника полиции через посредников предложил жительнице Хабаровска, муж которой подозревался в совершении мошенничества и находился под стражей в следственном изоляторе, передать взятку. Взамен правоохранитель пообещал, что не предоставит в следственные органы дополнительные материалы, которые могли бы явиться основанием для возбуждения новых уголовных дел в отношении супруга горожанки», — говорится в сообщении.
«Первую часть взятки в размере 900 тысяч рублей заместитель начальника полиции через посредника получил 11 января, а уже на следующий день он был задержан при передаче оставшейся суммы», — отмечается в
Максимальное наказание, которое грозит